Czy kupisz Motorolę z 8 GB RAM za 199 zł? To gratka dla prawdziwych łowców okazji
Porządny smartfon z 8 GB RAM za 199 zł brzmi co najmniej podejrzanie. I owszem: mamy tu konkretny haczyk. Nie oznacza to jednak, że nie jest warto.
Jest to jedna z tych promocji, w których przypadku naprawdę trudno jest skorzystać z ich dobrodziejstwa. Przynajmniej z perspektywy większości mieszkańców Polski. Mieszkańcy Poznania lub okolic mogą jednak skorzystać z niej bez problemu. Wystarczy, że udadzą się do centrum handlowego Plaza Poznań, a dokładniej do ulokowanego w nim sklepu RTV Euro AGD, w którym mogą kupić Motorolę Moto G24 za 199 zł. Nie można jej jednak kupić przez internet, a i telefoniczne zamówienie towaru nie jest możliwe. Działa więc zasada kto pierwszy ten lepszy i nic nie gwarantuje, że smartfon ten wciąż tam będzie.
Motorola Moto G24
Tylko czy warto? Otóż jak najbardziej. Za jedyne 199 zł dostajemy 6,56-calowy ekran IPS HD+ o odświeżaniu 90 Hz, z Helio G85 na pokładzie, którego wspiera 8 GB RAM, a na pliki mamy 128 GB pamięci. Wszystko to przy baterii 5000 mAh ładowanej z mocą 18 W, aparatem 50 Mpix i wsparciem dla płatności NFC.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.