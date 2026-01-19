Sprzęt

Czy kupisz Motorolę z 8 GB RAM za 199 zł? To gratka dla prawdziwych łowców okazji

Porządny smartfon z 8 GB RAM za 199 zł brzmi co najmniej podejrzanie. I owszem: mamy tu konkretny haczyk. Nie oznacza to jednak, że nie jest warto. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Czy kupisz Motorolę z 8 GB RAM za 199 zł? To gratka dla prawdziwych łowców okazji

Jest to jedna z tych promocji, w których przypadku naprawdę trudno jest skorzystać z ich dobrodziejstwa. Przynajmniej z perspektywy większości mieszkańców Polski. Mieszkańcy Poznania lub okolic mogą jednak skorzystać z niej bez problemu. Wystarczy, że udadzą się do centrum handlowego Plaza Poznań, a dokładniej do ulokowanego w nim sklepu RTV Euro AGD, w którym mogą kupić Motorolę Moto G24 za 199 zł. Nie można jej jednak kupić przez internet, a i telefoniczne zamówienie towaru nie jest możliwe. Działa więc zasada kto pierwszy ten lepszy i nic nie gwarantuje, że smartfon ten wciąż tam będzie. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Motorola Moto G24 Taniej się nie da

Motorola Moto G24

Tylko czy warto? Otóż jak najbardziej. Za jedyne 199 zł dostajemy 6,56-calowy ekran IPS HD+ o odświeżaniu 90 Hz, z Helio G85 na pokładzie, którego wspiera 8 GB RAM, a na pliki mamy 128 GB pamięci. Wszystko to przy baterii 5000 mAh ładowanej z mocą 18 W, aparatem 50 Mpix i wsparciem dla płatności NFC. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Szary PB7Y0026PL
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement
Motorola Moto G24 Taniej się nie da

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Motorola smartfony Motorola Moto G24
Zródła zdjęć: Motorola