Czy kupisz Motorolę z 8 GB RAM za 199 zł? To gratka dla prawdziwych łowców okazji

Jest to jedna z tych promocji, w których przypadku naprawdę trudno jest skorzystać z ich dobrodziejstwa. Przynajmniej z perspektywy większości mieszkańców Polski. Mieszkańcy Poznania lub okolic mogą jednak skorzystać z niej bez problemu. Wystarczy, że udadzą się do centrum handlowego Plaza Poznań, a dokładniej do ulokowanego w nim sklepu RTV Euro AGD, w którym mogą kupić Motorolę Moto G24 za 199 zł. Nie można jej jednak kupić przez internet, a i telefoniczne zamówienie towaru nie jest możliwe. Działa więc zasada kto pierwszy ten lepszy i nic nie gwarantuje, że smartfon ten wciąż tam będzie.