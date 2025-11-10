Sprzęt

Samsung zapowiada modularne SSD. Wymienisz w nich wszystko

Koreański lider na rynku nośników danych budzi się ze snu zimowego. Samsung pokaże wreszcie ciekawe rozwiązania, których nie ma konkurencja.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:45
0
Samsung zapowiada modularne SSD. Wymienisz w nich wszystko

Chociaż do targów CES 2026 pozostały jeszcze dwa miesiące, firmy już zaczynają kusić produktami, które pokażą w Las Vegas. Samsung ujawnił dwa nowe SSD, z których jeden może zainteresować właścicieli handheldów. Drugi nośnik raczej nie trafi bezpośrednio do rąk konsumentów, ale jego konstrukcja może namieszać na rynku.

Posiadacze konsol przenośnych dostaną zawrotne 14 800 MB/s

Mowa o "Detachable AutoSSD", zaprojektowanym z myślą o branży motoryzacyjnej. Dysk wykorzystuje format E1.A, a jego wyjątkowość polega na oddzieleniu kontrolera od kości NAND. Samsung twierdzi, że takie rozwiązanie poprawia odprowadzanie ciepła, wydłuża żywotność urządzenia oraz ułatwia modernizację i ewentualne naprawy.

Znacznie bardziej praktycznym dodatkiem do oferty jest jednak Samsung PM9E1 w wersji M.2 2242. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom będzie pasować do urządzeń jak ASUS ROG Ally czy Valve Steam Deck, ale również do ultrabooków. Ma być również pierwszym tak małym SSD z interfejsem PCIe 5.0 x4, który na dodatek zaoferuje własną pamięć DRAM.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 14,8 GB/s dla odczytu i do 13,4 GB/s dla zapisu sekwencyjnego. Wszystko dzięki autorskiemu kontrolerowi Samsung Presto oraz pamięciom V-NAND 8. generacji (3D TLC NAND). Warto jednak zauważyć, że będzie to rozwiązanie dwustronne, którego schłodzenie w małych urządzeniach może być trudniejsze.

Więcej szczegółów jak dostępne pojemności, sugerowane ceny, gwarancja czy datę premiery poznamy zapewne dopiero na początku stycznia, gdy wystartują tragi CES 2026 w Stanach Zjednoczonych.

nand samsung SSD nośnik półprzewodnikowy M.2 2242 CES 2026 Detachable AutoSSD
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung, TechPowerUP, opprac. własne