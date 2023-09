Microsoft wymusi ważną zmianę, ale to akurat dobrze. Chodzi o drukarki

Drukarki zdecydowanie znajdują się w czołówce najbardziej irytujących akcesoriów komputerowych. Na szczęście Microsoft chce to zmienić.

Świat drukarek zdaje się nie iść zgodnie ze światowymi trendami. Tam, gdzie wszystko staje się łatwiejsze w obsłudze, producenci drukarek za wszelką cenę chcą nam utrudnić życie, często wydając niedopracowane sterowniki. Microsoft ma tego dosyć i zamierza wymusić na wszystkich firmach pewną zmianę.

Sterowniki do drukarek

Microsoft ma plan ujednolicenia sterowników do drukarek. Już teraz dostępne są zintegrowane IPP Class Driver and Mopria, ale nie ma obowiązku korzystania z nich. To się w przyszłości zmieni. Firma z Redmond ogłosiła dokładny plan, w ramach którego sterowniki firm trzecich zostaną porzucone na rzecz tych systemowych. Plan wygląda następująco:

2025: Producenci drukarek nie będą mogli już publikować nowych sterowników w usłudze Windows Update, ale będą mogli aktualizować istniejące sterowniki.

Producenci drukarek nie będą mogli już publikować nowych sterowników w usłudze Windows Update, ale będą mogli aktualizować istniejące sterowniki. 2026: Microsoft zmieni kolejność obsługi sterowników drukarek, aby Windows zawsze faworyzował wbudowane sterowniki IPP Class Driver.

Microsoft zmieni kolejność obsługi sterowników drukarek, aby Windows zawsze faworyzował wbudowane sterowniki IPP Class Driver. 2027: Aktualizacje zewnętrznych sterowników przestaną być dostępne (wyjątkiem są aktualizacje zabezpieczeń). Istniejące sterowniki firm trzecich nadal pozostaną dostępne i użytkownicy nadal mogą z nich korzystać.

W skrócie wygląda to tak, że w ciągu kilku najbliższych lat każda drukarka będzie musiała być zgodna ze sterownikami IPP Class Driver and Mopria. Jednocześnie producenci nadal będą mogli oferować swoje programy zewnętrzne, które pozwolą, np. na personalizację drukarek.

Czy dzięki temu producenci nie będą w stanie blokować skanera urządzenia wielofunkcyjnego, w którym skończył się tusz do drukowania lub blokować całą drukarkę z powodu korzystania z nieoryginalnych kartridży? Prawdopodobnie nadal będą to robić, bo wystarczy, że urządzenie będzie komunikować się z chmurą, co już dzisiaj jest standardową praktyką. Jest jednak szansa, że same drukarki po prostu zaczną działać lepiej.

