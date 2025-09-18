Masz dość nudnych padów? Nowe kontrolery od Turtle Beach wyglądają obłędnie

Na szczęście nie tylko Microsoft produkuje kontrolery do Xboxa, a nie tylko Nintendo te do Switcha. Na rynku mamy także firmę Turtle Beach, która ostatnio pokazała wiele nowości, które trafią do sklepów już w październiku.

Turtle Beach Rematch Advanced

Jest to seria przewodowych padów do konsol Xbox, oraz komputerów osobistych. Już sama ich obudowa wygląda świetnie, jednak największe wrażenie robi to, jak świecą one w ciemności, często odsłaniając przy tym ukrytą wcześniej grafikę.

Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite

Kontroler Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite prezentuje się równie ciekawie. Ten oferuje aż 7 sterowalnych stref podświetlenia, którymi można sterować, zamieniając pozornie zwykły pad do Xboxa w prawdziwe dzieło sztuki.

Zarówno Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite, jak i Advanced są wyposazone w spusty z efektem Halla, dwustopniową regulacją ich wciskania, oraz z możliwość sterowania audio przy pomocy D-pada.

Turtle Beach Rematch – Mario Bricks

Jest to kontroler dedykowany zarówno wszystkim wariantom Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. W jego przypadku mamy efekt soczewkowy, który sprawia, że wraz z drobnymi ruchami pada widzimy animację cegieł i Mario.