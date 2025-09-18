Masz dość nudnych padów? Nowe kontrolery od Turtle Beach wyglądają obłędnie
Pady do konsol bywają… nudne. Owszem, te markowe prezentują się dość elegancko, ale brakuje im tej gamingowej ekstrawagancji.
Na szczęście nie tylko Microsoft produkuje kontrolery do Xboxa, a nie tylko Nintendo te do Switcha. Na rynku mamy także firmę Turtle Beach, która ostatnio pokazała wiele nowości, które trafią do sklepów już w październiku.
Turtle Beach Rematch Advanced
Jest to seria przewodowych padów do konsol Xbox, oraz komputerów osobistych. Już sama ich obudowa wygląda świetnie, jednak największe wrażenie robi to, jak świecą one w ciemności, często odsłaniając przy tym ukrytą wcześniej grafikę.
Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite
Kontroler Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite prezentuje się równie ciekawie. Ten oferuje aż 7 sterowalnych stref podświetlenia, którymi można sterować, zamieniając pozornie zwykły pad do Xboxa w prawdziwe dzieło sztuki.
Zarówno Turtle Beach Rematch Afterglow Ignite, jak i Advanced są wyposazone w spusty z efektem Halla, dwustopniową regulacją ich wciskania, oraz z możliwość sterowania audio przy pomocy D-pada.
Turtle Beach Rematch – Mario Bricks
Jest to kontroler dedykowany zarówno wszystkim wariantom Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. W jego przypadku mamy efekt soczewkowy, który sprawia, że wraz z drobnymi ruchami pada widzimy animację cegieł i Mario.
Kontrolery te mają mieć swoją premierę 12 października bieżącego roku.