MacBook Air 15.3 z M4 może być Twój w świetnej cenie, ale musisz być szybki

I tak najnowszy MacBook Air z procesorem M4 i 16 GB RAM w wariancie 512 GB możecie kupić w dzisiejszej promocji za jedyne 5499 zł. Warto tu podkreślić, że cena ta obowiązuje tylko dziś, czyli 10.11.2025 do godziny 23:59, lub do wyczerpania zapasów, chociaż nie podano, ile sztuk jest objętych promocją.

MacBook Air M4

Co do samego komputera, to oferuje on mocną baterię na cały dzień pracy, świetny ekran 15,3-cala o rozdzielczości 2880 × 1864 pikseli, a także niezwykle wygodną klawiaturę i gładzik wysokiej precyzji. Wszystko to przy pasywnym chłodzeniu będącym gwarantem cichej pracy i wadze zaledwie 1,5 kg.

Jest to idealny laptop do pracy, nauki, czy prowadzenia firmy. Nadaje się także do obróbki grafiki, czy montażu filmów, chociaż tu z powodu pasywnego chłodzenia mowa jest o raczej prostszych zadaniach — jednak potrzeby YouTube spełnia z nawiązką. A wszystko to za 5499 zł.