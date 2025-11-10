Sprzęt

MacBook Air 15.3 z M4 może być Twój w świetnej cenie, ale musisz być szybki

Jeśli jest coś, na co można narzekać w przypadku Apple, to są to ceny wyższych wariantów pamięci. Na szczęście są promocje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:13
0
I tak najnowszy MacBook Air z procesorem M4 i 16 GB RAM w wariancie 512 GB możecie kupić w dzisiejszej promocji za jedyne 5499 zł. Warto tu podkreślić, że cena ta obowiązuje tylko dziś, czyli 10.11.2025 do godziny 23:59, lub do wyczerpania zapasów, chociaż nie podano, ile sztuk jest objętych promocją.

MacBook Air M4 Duży dysk i ekran

MacBook Air M4

Co do samego komputera, to oferuje on mocną baterię na cały dzień pracy, świetny ekran 15,3-cala o rozdzielczości 2880 × 1864 pikseli, a także niezwykle wygodną klawiaturę i gładzik wysokiej precyzji. Wszystko to przy pasywnym chłodzeniu będącym gwarantem cichej pracy i wadze zaledwie 1,5 kg.

Jest to idealny laptop do pracy, nauki, czy prowadzenia firmy. Nadaje się także do obróbki grafiki, czy montażu filmów, chociaż tu z powodu pasywnego chłodzenia mowa jest o raczej prostszych zadaniach — jednak potrzeby YouTube spełnia z nawiązką. A wszystko to za 5499 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

