Lidl idzie za ciosem. Hit sprzedaży w dwóch nowych wersjach

Tego sprzętu nie trzeba przedstawiać, Monsieur Cuisine Smart hitem wziął rynek, oferując jakość Thermomiksa za mniej niż pół ceny. Teraz sprzęt będzie można zamówić w dwóch nowych, limitowanych kolorach. Jeśli robot nie pasował ci do kuchni, teraz zacznie.

Monsieur Cuisine Smart, czyli tak zwany Lidlomix nie wymaga konsultantów w domu — możesz go zamówić na stronie lub kupić w osiedlowym sklepie

Mamy na rynku Thermomix, który kusi funkcjami i ma prawdziwą rzeszę wyznawców, bo inaczej trudno nazwać niektórych fanów marki. Jest też niemiecki Monsieur Cuisine Smart, nazywany przez wszystkich Lidlomiksem, z racji jego dostępności w sieci sklepów Lidl.

Choć trudno mówić tutaj o bezpośrednim konkurowaniu na zasadzie klonów 1:1, bo sprzęty wyraźnie różnią się pod względem kluczowych aspektów, jak np. pojemniejsza misa w produkcie z Lidla, oba służą z grubsza do tego samego — ugotowania smacznych posiłków z asystą przewodnika wyświetlanego na ekranie urządzenia.

Naszą szczegółową recenzję urządzenia znajdziecie pod tym adresem. A jeśli zamiast czytania wolicie, by ktoś Wam opowiedział o sprzęcie z Lidla, voilà — specjalnie dla Was zrobiła to Anna Rymsza:

Monsieur Cuisine Smart nie pasował Ci do kuchni? Poznaj nowe limitowane wersje

W najnowszym katalogu ofert sieci sklepów Lidl pojawiły się dwa nowe warianty urządzenia Monsieur Cuisine Smart. Wyposażenie i funkcje są identyczne, jak zestawu opisanego szczegółowo wyżej, natomiast do wyboru mamy dwa nowe warianty kolorystyczne: metaliczny szampański i tytanowy.

To gratka dla osób, którym podstawowe wersje biała i czarna burzyły stylistykę kuchni. Co przy tym ważne, za nowe wersje nie trzeba płacić więcej niż do tej pory. Kosztują 2499 zł za zestaw.

I teraz ważne — roboty te nie będą dostępne stacjonarnej sieci sklepów. Będzie można je zamówić od 29 lipca wyłącznie w sklepie internetowym Lidla. W chwili publikacji tego artykułu sklep nie miał jeszcze aktywnych stron dla nowych wariantów produktów, gdy tylko je udostępni, poniższe linki zaczną działać.

Sprawdź aktualną promocję na Monsieur Cuisine Smart w kolorze:

👉 Metaliczny Szampański

👉 Tytanowy

