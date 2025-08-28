Sprzęt

Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania

Lidl w ramach dzisiejszej oferty na produkt dnia przecenił bardzo fajne urządzenie z kategorii małego AGD. Takiego pomocnika kuchennego ze świecą szukać!

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania

Polacy kochają roboty kuchenne

W dzisiejszym dniu, czyli 28 sierpnia 2025, możemy zakupić wielofunkcyjnego robota kuchennego SFPM za jedyne 169 złotych. Cena regularna urządzenia to 269 zł, zatem warto się pospieszyć, jeśli akurat czegoś podobnego szukamy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

88 procent klientów poleca ten konkretny model i chwali go nie tylko za stosunek jakości do ceny. Niektórzy twierdzą, że jest odrobinę za głośny, ale nie jest to jakiś wielki problem. Najważniejsze jest to, że dobrze wykonuje swoją pracę - jest mistrzem siekania, mieszania i rozdrabniania. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM5XC4E 1000W z wbudowaną wagą, maszynką do mięsa, blenderem kielichowym
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM5XC4E 1000W z wbudowaną wagą, maszynką do mięsa, blenderem kielichowym
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Robot kuchenny planetarny ZELMER ZKR2010 Super Silent z elektronicznym sterowaniem (2 MISY W ZESTAWIE)
Robot kuchenny planetarny ZELMER ZKR2010 Super Silent z elektronicznym sterowaniem (2 MISY W ZESTAWIE)
-199.01 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC
0 zł
3194.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3194.99 zł
Advertisement

Ten produkt z pewnością jest wart swojej ceny! Tarcza jest duża i ostra, co się przekłada na super rozdrobnione warzywa. Nie pozostawia dużych kawałków nieprzerobionych przez tarczę, jak to bywa w przypadku innych robotów tego typu. Miałam poprzedni model, który służył mi przez wiele lat, teraz jestem zachwycona jego młodszym bratem, który jest udoskonalony - posiada bowiem także kielich na koktajle.

- poleca zadowolona użytkowniczka. 

Grunt, to dobrze delegować pracę

Robot ma moc 600 W, pojemność misy to ok. 1,2 litra, a pojemność kielicha ok. 1,25 litra. Dużym ułatwieniem jest to, że akcesoria można myć w zmywarce.

Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania
Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania

Idealny sprzęt do siekania, rozdrabniania, mieszania, tarcia i emuglowania. Posiada tarczę tnącą 2 w 1 do tarcia i szatkowania (krojenia w plastry). Ma także uniwersalne otrze do siekania migdałów, czy też cebuli. 

Bus z Labubu i Lafufu przejęty na granicy. Wartość nawet 3 mln złotych

Robot kuchenny z Lidla
Image
telepolis
promocja w lidl promocja lidl Lidl oferta dnia
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl