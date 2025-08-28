Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania

Ten produkt z pewnością jest wart swojej ceny! Tarcza jest duża i ostra, co się przekłada na super rozdrobnione warzywa. Nie pozostawia dużych kawałków nieprzerobionych przez tarczę, jak to bywa w przypadku innych robotów tego typu. Miałam poprzedni model, który służył mi przez wiele lat, teraz jestem zachwycona jego młodszym bratem, który jest udoskonalony - posiada bowiem także kielich na koktajle.

- poleca zadowolona użytkowniczka.