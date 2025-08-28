Lidl rzucił sprzęt AGD, bez którego nie wyobrażamy już sobie gotowania
Lidl w ramach dzisiejszej oferty na produkt dnia przecenił bardzo fajne urządzenie z kategorii małego AGD. Takiego pomocnika kuchennego ze świecą szukać!
Polacy kochają roboty kuchenne
W dzisiejszym dniu, czyli 28 sierpnia 2025, możemy zakupić wielofunkcyjnego robota kuchennego SFPM za jedyne 169 złotych. Cena regularna urządzenia to 269 zł, zatem warto się pospieszyć, jeśli akurat czegoś podobnego szukamy.
88 procent klientów poleca ten konkretny model i chwali go nie tylko za stosunek jakości do ceny. Niektórzy twierdzą, że jest odrobinę za głośny, ale nie jest to jakiś wielki problem. Najważniejsze jest to, że dobrze wykonuje swoją pracę - jest mistrzem siekania, mieszania i rozdrabniania.
Ten produkt z pewnością jest wart swojej ceny! Tarcza jest duża i ostra, co się przekłada na super rozdrobnione warzywa. Nie pozostawia dużych kawałków nieprzerobionych przez tarczę, jak to bywa w przypadku innych robotów tego typu. Miałam poprzedni model, który służył mi przez wiele lat, teraz jestem zachwycona jego młodszym bratem, który jest udoskonalony - posiada bowiem także kielich na koktajle.
Grunt, to dobrze delegować pracę
Robot ma moc 600 W, pojemność misy to ok. 1,2 litra, a pojemność kielicha ok. 1,25 litra. Dużym ułatwieniem jest to, że akcesoria można myć w zmywarce.
Idealny sprzęt do siekania, rozdrabniania, mieszania, tarcia i emuglowania. Posiada tarczę tnącą 2 w 1 do tarcia i szatkowania (krojenia w plastry). Ma także uniwersalne otrze do siekania migdałów, czy też cebuli.