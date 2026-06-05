Lidl dał za 37,99 zł. To niezbędny sprzęt dla każdego

Jaki jest dzisiaj niezbędny sprzęt? Moim zdaniem to powerbank. Dzisiaj mamy coraz więcej sprzętów: smartfony, tablety, smartwatche czy nawet smart ringi. Wszystkie one wymagają ładowania, co w podróży może być problematyczne. Tutaj z pomocą przychodzi bank energii. W Lidlu solidny model będzie do kupienia za przysłowiowe grosze.

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Lidl z powerbankiem za 37,99 zł

Od poniedziałku 8 czerwca w Lidlu rusza promocja na całkiem niezły powerbank. Nie jest to może model, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników, szukających ogromnej pojemności i szybkiego ładowania, ale będzie w pełni wystarczający dla większości osób. To urządzenie marki Tronic, które zostało przecenione na zaledwie 37,99 zł.

Powerbank ma pojemność 10 000 mAh oraz trzy złącza USB: dwa USB-A oraz jedno USB-C, co pozwala na ładowanie aż trzech urządzeń jednocześnie. Co ważne, wyjście USB-C obsługuje Power Delivery, a USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0. W zestawie znajduje się przewód ładujący o długości 15 cm (USB-A na USB-C). Powerbank ma też wyświetlacz LED, informujący o stanie naładowania akumulatora.

wejście: USB-C (PD 3.0): 5 V⎓/3 A, 9 V⎓/2 A, 12 V⎓/1,5 A

wyjście: USB-C (PD 3.0): 5 V⎓/3 A, 9 V⎓/2 A, 12 V⎓/1,5 A

USB-A (Qualcomm Quick Charge 3.0): 5 V⎓/3 A, 9 V⎓/2 A, 12 V⎓/1,5 A