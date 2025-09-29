Lidl przecenił popularne urządzenie kuchenne. Poleca aż 100% klientów

Polacy lubią gotować w airfryerze

Wśród przecenionych sprzętów małego AGD znajdziemy także frytkownicę beztłuszczową airfryer marki Silvercrest, tym razem dwukomorową. I trzeba przyznać, że sprzęt nie tylko robi wrażenie swoim wyglądem, ale także jest polecany przez 100% klientów. Nie można zatem przejść obok niego obojętnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyobraźcie sobie, że teraz będziecie mogli przygotować jeszcze większy posiłek i to dzięki frytkownicy beztłuszczowej airfryer. W dwóch komorach będziemy mogli przygotować dwie, i to całkiem różne, potrawy jednocześnie. Dla lepszego wyobrażenia wielkości komory - ilość frytek na szufladę to 640 g. Funkcja Sync-Finish gwarantuje jednoczesne zakończenie przygotowywania potraw w różnych programach. Wierzcie, lub nie, ale to może być naprawdę wygodne i pomoże nam zaoszczędzić masę czasu.

Teraz, kupimy frytkownicę ze zniżką - za 349 złotych. Regularna cena sprzętu to 399 złotych. Sprzęt, jak informuje sklep, jest dostępny w sklepie internetowym od zaraz i jeśli nie spełni oczekiwań, możemy go zwrócić całkowicie za darmo w ciągu 30 dni. Produkt jest także dostępny w sklepach stacjonarnych w dniach od 29 września do 5 października.