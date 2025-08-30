Sprzęt

Lidl rzucił mega urządzenie. W sam raz na rozpoczęcie roku szkolnego

Lidl jest pełen ciekawych produktów. I to nie tylko wyróżniają się one cenami. Tym razem, naszą uwagę przykuło dość ciekawe urządzenie we wersji mini, które jest najwyżej oceniane przez użytkowników. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 30 SIE 2025
0
Drukarka zawsze pod ręką 

Rozpoczęcie roku szkolnego już w najbliższy poniedziałek, zatem wszyscy ruszają po ostatnie zakupy z myślą o powrocie do szkoły. Okazuje się, że czasami możemy sobie umilić naukę, za pomocą nieoczywistych sprzętów. Lidl proponuje minidrukarkę kieszonkową z rolką papieru, za 149 złotych. Tego typu gadżet umili nam naukę i sprawi, że robienie notatek stanie się prawdziwą przyjemnością i wręcz nabierze innego wymiaru. Jeśli myślisz, jak zachęcić swojego ucznia do nauki, być może będzie to kreatywna odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie i zachęta do działania. Producent zastrzega, że produkt nie nadaje się do dla dzieci poniżej 14 lat. Należy go używać pod nadzorem osób dorosłych. 

Cóż to za słodkie urządzenie

Aż 100 procent klientów poleca ten niewielki sprzęt. 

Przyjazny. Zabawny i łatwy w obsłudze produkt na moim iPhone. Naprawdę podoba mi się ta mała maszyna.

- twierdzi zadowolony użytkownik. 

Wszystko jest wspaniałe. Bardzo łatwe w instalacji. Wydruk jest bardzo dobry. Świetne małe urządzenie.

- zachwala klientka. 

Minidrukarka kieszonkowa z rolką papieru 

Daje nam możliwość drukowania w czerni i bieli, w dowolnym czasie i miejscu. Wymarzona do tworzenia terminarza, notatnika, listy zadań, etykiet, naklejek oraz tego, co sobie wymyślimy.

Daje nam możliwość drukowania bezpośrednio z telefonu za pomocą bezpłatnej aplikacji - wystarczy połączyć się z telefonem przez Bluetooth. Drukarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z systemem Android i iOS. 

Minidrukarka z Lidla
