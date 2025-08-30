Lidl rzucił mega urządzenie. W sam raz na rozpoczęcie roku szkolnego

Drukarka zawsze pod ręką

Rozpoczęcie roku szkolnego już w najbliższy poniedziałek, zatem wszyscy ruszają po ostatnie zakupy z myślą o powrocie do szkoły. Okazuje się, że czasami możemy sobie umilić naukę, za pomocą nieoczywistych sprzętów. Lidl proponuje minidrukarkę kieszonkową z rolką papieru, za 149 złotych. Tego typu gadżet umili nam naukę i sprawi, że robienie notatek stanie się prawdziwą przyjemnością i wręcz nabierze innego wymiaru. Jeśli myślisz, jak zachęcić swojego ucznia do nauki, być może będzie to kreatywna odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie i zachęta do działania. Producent zastrzega, że produkt nie nadaje się do dla dzieci poniżej 14 lat. Należy go używać pod nadzorem osób dorosłych.