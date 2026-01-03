Sprzęt

Wchodzisz do Lidla i to nie to, co myślisz. Hit za 54,99 zł już od poniedziałku

Wydawało mi się, że to tylko zwyczajny sprzęt dziennego użytku, a tu jednak nie. O 25 zł taniej, bo w cenie zaledwie 54,99 zł dostajemy praktyczne 67-watowe maleństwo, które jest doskonałym wejściem w 2026 rok.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:11
Akumulatorowy blender do smoothie Silvercrest

Każdy, kto choć przez chwilę zetknął się z siłownią czy zdrowym trybem życia wie, że porządny blender wiele ułatwia w dotrzymywaniu codziennych postanowień. Pyszne smoothies i inne koktajle potrafią skutecznie zabić uczucie głodu i dostarczyć szeregu ważnych składników odżywczych zbilansowanej diety. I tutaj pojawia się odwieczny problem - w domu dostajemy świeżość i brak rozwarstwiania, ale poza domem zaczynają się schody.

A właściwie to zaczynały, bo jak się okazuje, dostępne są już dopracowane rozwiązania mobilne, rozwiązujące raz na zawsze tego typu problemy. Ładowany przez USB-C przenośny blender Silvercrest oferuje aż 67 watów mocy, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Sprzęt waży zaledwie 410 gramów, a oferuje pojemność użytkową wynoszącą 350 ml, to naprawdę niewiele jak na cacko zawierające dodatkowo silnik, ostrze i akumulator 1200 mAh. Trzeba też oddać, że sprzęt w nowej promocji Lidla mile zaskakuje też designem — to w końcu coś estetycznego, a nie grożący porażeniem prądem szrot z Temu czy innego Ali.

Urządzenie będzie dostępne w promocyjnej cenie już od poniedziałku 5 stycznia do niedzieli 11 stycznia zarówno w sklepach stacjonarnych dyskontu, jak i na stronie internetowej Lidla.

Akumulatorowy blender do smoothie na Lidl.pl
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lidl, Arkadiusz Bała / Telepolis, wł
Źródła tekstu: Lidl, oprac. wł