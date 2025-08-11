Lidl rzucił fajny sprzęt AGD za 79 złotych. Posypały się dobre opinie
Wiele osób nie wyobraża sobie swojej porannej rutyny bez filiżanki aromatycznej kawy. A może tak urozmaicić sobie ten energetyzujący napój spienionym mlekiem? Lidl ma na to całkiem sprytny pomysł.
Elektryczny spieniacz Silvercrest do mleka z Lidla to zdaniem użytkowników całkiem porządny sprzęt, który śmiało możemy dorzucić do naszej kolekcji kuchennych sprzętów AGD. Produkt znajdziemy w stałej ofercie sklepu internetowego Lidl ispo, co najważniejsze, jest polecany aż przez 95% użytkowników.
Warto zatem rzucić okiem i rozważyć zakup, jeśli akurat rozglądamy się za tego typu urządzeniem. Ma on wiele zalet, ale internauci rzecz jasna nie omieszkali wytknąć także jego drobnych wad. Jednak za taką cenę, można być nieco bardziej wyrozumiałym.
Produkt tworzy ładną pianę, jestem z niego zadowolona. Wadą jest to, że pojemnika na mleko nie da się całkowicie oddzielić od części elektronicznej, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego mycia.
Idealna piana. Działa dobrze i w przeciwieństwie do innych spieniaczy w tej cenie, mieści dużo. Wystarczająco dużo na dwie filiżanki.
Najmniejszy kuchenny pomocnik
Spieniacz elektryczny jest prostym w obsłudze urządzeniem. Można w nim spieniać mleko zarówno na zimno, jak i na gorąco. Pomimo swojej prostoty, posiada 4 programy do wyboru i wyjmowaną pokrywę z uszczelką. Producent dał mu aż 3 lata gwarancji. Moc spieniacza to 500 W, pojemność spieniania - 150 ml, a pojemność podgrzewania to 300 ml.