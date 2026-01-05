Sprzęt

Leżysz na kanapie, a LG CLOiD rozwiesi ci pranie i zrobi śniadanie

Firma LG zaprezentowała na targach CES robota domowego z AI – LG CLOiD. Urządzenie ma realizować wizję Zero Labor Home, w której inteligentne maszyny przejmują nasze codzienne obowiązki domowe.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 05 STY 2026
Roboty w domu dziś kojarzą nam się najczęściej z inteligentnym sprzętem sprzątającym, ale LG CLOiD Home Robot to już realizacja pomysłów jak z filmów SF. Pokazywana na targach CES 2026 nowość LG została zaprojektowana do wykonywania codziennych zadań domowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

LG CLOiD może działać w różnych scenariuszach domowych. W jednym z nich robot wyjmuje mleko z lodówki i wkłada rogalika do piekarnika, przygotowując śniadanie. Po wyjściu domowników CLOiD uruchamia pranie, a następnie składa i układa ubrania po wysuszeniu.

LG CLOiD składa się z jednostki głównej, korpusu z dwoma przegubowymi ramionami oraz podstawy na kółkach z autonomiczną nawigacją. Korpus można pochylać, dostosowując jego wysokość, co umożliwia robotowi podnoszenie przedmiotów z poziomu kolan i wyżej.

Każde ramię ma siedem zakresów ruchu, odpowiadających mobilności ludzkiej ręki. Bark, łokieć i nadgarstek umożliwiają ruchy do przodu, tyłu, obroty i ruchy boczne. Każda dłoń ma pięć niezależnie sterowanych palców do precyzyjnej manipulacji. LG przekonuje, że taka konfiguracja pozwala CLOiD-owi obsługiwać duży zakres czynności domowych w kuchni, pralni i przestrzeni dziennej.

Głowa jako mobilne centrum AI

Głowa robota pełni funkcję mobilnego centrum AI. Wyposażono ją w procesor, wyświetlacz, głośnik, kamery, różne czujniki oraz generatywną AI obsługującą głos. Elementy te pozwalają robotowi komunikować się z ludźmi za pomocą mowy i animowanych wyrazów twarzy, uczyć się środowiska oraz wzorców życia użytkowników, a także sterować domowymi urządzeniami na podstawie tej wiedzy.

Modele AI, które sterują robotem LG, zostały wytrenowane na dziesiątkach tysięcy godzin danych dotyczących zadań domowych, co pozwala CLOiD rozpoznawać urządzenia, interpretować intencje użytkowników i wykonywać odpowiednie działania, jak otwieranie drzwi czy przenoszenie przedmiotów.

telepolis
LG CES 2026 LG CLOiD Home Robot LG CLOiD robot domowy
Zródła zdjęć: LG
Źródła tekstu: LG