LG ma telewizor-tapetę. Oto bezprzewodowy LG OLED evo W6

Pomysł na bardzo płaski telewizor, który można umieścić na ścianie niczym tapetę, nie jest nowy, bo pierwszy prototyp takiego rozwiązania firma LG pokazała już w 2017. Jednak dopiero teraz, wraz z rozwojem technologii, ten pomysł nabiera bardziej realnych kształtów.

Nowy LG OLED evo W6 został zaprojektowany tak, by całkowicie wtapiać się w przestrzeń. Urządzenie wyróżnia się obudową o grubości zaledwie około 9 mm. Osiągnięto to dzięki miniaturyzacji komponentów i przebudowie architektury wewnętrznej. Ulepszony uchwyt ścienny pozwala telewizorowi przylegać płasko do ściany, niemalże jak tapeta.

Wszystkie porty i wejścia przeniesiono do zewnętrznego modułu Zero Connect Box, który można umieścić w odległości do 10 metrów od ekranu. Box przesyła bezprzewodowo obraz 4K i dźwięk w bezstratnej jakości, co pozwala zachować minimalistyczny wygląd samego ekranu.

Do tegorocznej linii telewizorów trafiły też całkiem nowe rozwiązania. Technologia Hyper Radiant Color ma poprawiać czerń, kolory i jasność, jednocześnie redukując odblaski. Z koeli dzięki funkcji Brightness Booster Ultra model evo W6 osiąga poziomy luminancji nawet 3,9 razy wyższe niż konwencjonalne panele OLED. Producent chwali się też najniższym współczynnikiem odbicia światła wśród swoich telewizorów. Użytkownicy mogą więc liczyć na idealną czerń i kolory nawet w jasnych pomieszczeniach.

Nowy procesor Alpha i sztuczna inteligencja

Sercem nowych telewizorów jest procesor Alpha 11 AI Gen 3. Wyposażono go w jednostkę NPU, która jest 5,6 razy wydajniejsza od poprzednika. Większa moc obliczeniowa umożliwiła zastosowanie silnika Dual AI Engine. Jak wyjaśnia LG, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które często poświęcają naturalną teksturę na rzecz redukcji szumów, Dual AI Engine wykonuje oba te zadania jednocześnie. Efektem ma być zrównoważony obraz z naturalnymi detalami, bez efektu sztucznego wyostrzenia.

LG nie zapomina o graczach. Model Wallpaper TV oraz inne modele z serii OLED evo 2026 obsługują odświeżanie 165 Hz. Telewizory są zgodne z NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium. Czas reakcji matrycy wynosi 0,1 ms, a całość wspierana jest przez tryb ALLM (Auto Low Latency Mode).

System webOS w edycji 2026 został wzbogacony o nowe funkcje. Dzięki Voice ID telewizor rozpoznaje głos użytkownika i automatycznie przełącza się na jego profil. Z kolei Multi-AI zapewnia integrację z asystentami Google Gemini oraz Microsoft Copilot, co pozwala na zadawanie złożonych pytań głosowych.