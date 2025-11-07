Sprzęt

LG zacznie zwalniać Polaków. Koniec produkcji lodówek pod Wrocławiem

Koreański gigant elektroniki LG Electronics szykuje się do całkowitej likwidacji działu produkującego lodówki w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych. Na bruk trafić może blisko 180 pracowników.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 10:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
LG zacznie zwalniać Polaków. Koniec produkcji lodówek pod Wrocławiem

Zamknięcie linii ma nastąpić z końcem 2025 roku​

Informacja o planowanych redukcjach zatrudnienia pojawiła się oficjalnie 4 listopada, kiedy to przedstawiciele koncernu poinformowali związki zawodowe. Zgodnie z przepisami prawa, firma ma teraz niecałe trzy tygodnie na przeprowadzenie konsultacji ze związkami i wypracowanie warunków odejścia pracowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kazimierz Kimso, przewodniczący NSZZ Solidarność na Dolnym Śląsku, potwierdził, że zwolnionych ma być około 180 osób.​ Szansa na utrzymanie części miejsc pracy pojawia się natomiast w innej części zakładu. Firma LG jednocześnie planuje bowiem znaczne rozszerzenie produkcji pralek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pralka LG MF2W9S72YP TurboWash™360 AI DD Steam Allergy Care 9kg 1200rpm
Pralka LG MF2W9S72YP TurboWash™360 AI DD Steam Allergy Care 9kg 1200rpm
0 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.99 zł
Lodówka LG GBV3210DPY No Frost 203cm Srebrna DoorCooling+ LinearCooling
Lodówka LG GBV3210DPY No Frost 203cm Srebrna DoorCooling+ LinearCooling
-400.99 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Lodówka LG GBG5160CEV No Frost 186cm Srebrna DoorCooling+ LinearCooling Smart Diagnosis
Lodówka LG GBG5160CEV No Frost 186cm Srebrna DoorCooling+ LinearCooling Smart Diagnosis
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement

LG tłumaczy swoją decyzję koniecznością „optymalizacji” struktury produkcyjnej i dostosowaniem się do zmian na rynku europejskim. Koncern podkreśla, że nie zamyka całej fabryki, a jedynie restrukturyzuje portfolio produktów, aby lepiej zaspokoić popyt w Europie.

Jednak główną przyczyną zmian są tanie urządzenia AGD pochodzące z Chin, które masowo trafiają na polski rynek i konkurują ceną z produktami wytwarzanymi w Polsce.​

Mydlenie oczu?

W sieci pojawiła się petycja podpisana przez ponad 3 tysiące osób, które oskarżają LG o nieprzejrzystość działań i ukrywanie informacji o przesunięciu produkcji do Chin. 

Autorzy petycji planują zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, argumentując, że zmiana kraju produkcji przeprowadzona została bez jasnej informacji dla klientów.​

Z wypowiedzi przytaczanych przez RMF254 wynika jednak, że LG jakoś specjalnie nie kryje importu lodówek z Chin czy Korei Południowej. To kolejna z optymalizacji.

Image
telepolis
LG Wrocław zwolnienia w LG lodówki LG pralki LG Biskupice Podgórne
Zródła zdjęć: Wynn Wygal / Shutterstock
Źródła tekstu: rmf24.pl, oprac. wł