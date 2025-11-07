LG zacznie zwalniać Polaków. Koniec produkcji lodówek pod Wrocławiem

Zamknięcie linii ma nastąpić z końcem 2025 roku​

Informacja o planowanych redukcjach zatrudnienia pojawiła się oficjalnie 4 listopada, kiedy to przedstawiciele koncernu poinformowali związki zawodowe. Zgodnie z przepisami prawa, firma ma teraz niecałe trzy tygodnie na przeprowadzenie konsultacji ze związkami i wypracowanie warunków odejścia pracowników.

Kazimierz Kimso, przewodniczący NSZZ Solidarność na Dolnym Śląsku, potwierdził, że zwolnionych ma być około 180 osób.​ Szansa na utrzymanie części miejsc pracy pojawia się natomiast w innej części zakładu. Firma LG jednocześnie planuje bowiem znaczne rozszerzenie produkcji pralek.

LG tłumaczy swoją decyzję koniecznością „optymalizacji” struktury produkcyjnej i dostosowaniem się do zmian na rynku europejskim. Koncern podkreśla, że nie zamyka całej fabryki, a jedynie restrukturyzuje portfolio produktów, aby lepiej zaspokoić popyt w Europie.

Jednak główną przyczyną zmian są tanie urządzenia AGD pochodzące z Chin, które masowo trafiają na polski rynek i konkurują ceną z produktami wytwarzanymi w Polsce.​

Mydlenie oczu?

W sieci pojawiła się petycja podpisana przez ponad 3 tysiące osób, które oskarżają LG o nieprzejrzystość działań i ukrywanie informacji o przesunięciu produkcji do Chin.

Autorzy petycji planują zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, argumentując, że zmiana kraju produkcji przeprowadzona została bez jasnej informacji dla klientów.​