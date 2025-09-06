Lenovo ma nowy tablet: 11,1 cala, Snapdragon 8 Gen 3 i klawiatura

Lenovo Yoga Tab 11,1

Lenovo przedstawia Yoga Tab jako tablet, który szczególnie docenią cyfrowi twórcy, wykorzystujący urządzenie do rysowania czy edycji grafiki. Urządzenie współpracuje z piórem Lenovo Tab Pen Pro oraz dołączaną klawiaturą 2 w 1. Całość zapowiada się jako poręczny zestaw o dużej mocy i wielu możliwościach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Yoga Tab ma ekran PureSight Pro o przekątnej 11,1 cala, rozdzielczości 3.2K (3200 x 2000), z odświeżaniem 144 Hz i o szczytowej jasności 800 nitów. Dodatkowo wyświetlacz wyposażony jest w funkcję skalowania AI SuperRes, przytną podczas przeglądania o edycji zdjęć.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8 Gen 3, czyli flagowa jednostka starszej generacji, wyposażona w NPU o wydajności 20 TOPS. W pracy urządzenia pomaga 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej.

Lenovo zachwala możliwości AI, zawarte w tablecie. Urządzenie generuje teksty, dopracowuje pomysły lub tłumaczy informacje dzięki Lenovo Smart AI Input. Tworzy natychmiastowo transkrypcje i podsumowania w czasie rzeczywistym dzięki Lenovo AI Live Transcript oraz oferuje Google Gemini i Circle to Search.

Yoga Tab współpracuje z piórem klasy premium Lenovo Tab Pen Pro o 8192 poziomach nacisku. Tu z pomocą przychodzą kolejne rozwiązania Lenovo, na przykład Sketch-to-Image, który zmienią szkice w cyfrowe dzieła.

Lenovo Yoga Tab ma całkowicie metalową obudowę i nową baterię krzemowo-węglową, może odtwarzać wideo z YouTube nawet przez 12 godzin. Tablet waży tylko 458 gramów, wyposażony jest w cztery głośniki z dźwiękiem Dolby Atmos oraz specjalny klawisz Smart Key. Tablet jest też wstępnie wyposażony w Adobe Creative Suite i Perplexity Pro.

Lenovo Yoga Tab będzie dostępny od września, a jego przewidywana cena wynosi około 2100 zł.

Lenovo Idea Tab Plus 12,1

Lenovo zaprezentowało również Idea Tab Plus, czyli cienki i lekki tablet z dużym ekranem IPS o przekątnej 12,1 cala w rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600) z odświeżaniem 90 Hz i o jasności 800 nitów. Na obudowie znalazły się cztery głośniki z Dolby Atmos, a za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 6400. Całość zasilana jest akumulatorem 10 200 mAh, a czas odtwarzania wideo sięga nawet 13 godzin. Lenovo Idea Tab Plus waży około 0,53 kg, jest cieńszy niż zeszyt (około 6,29 mm) i dostępny jest w trzech kolorach: luna grey, cloud grey i sand rose.

W Idea Tab Plus również nie zabrakło zestawu funkcji AI, w tym Lenovo AI Notes do upraszczania i dopracowywania tekstów i tworzenia streszczeń oraz Google Gemini do chmurowych funkcji AI. Producent przekonuje, że w połączeniu z piórkiem Lenovo Tab Pen lub Pen Plus oraz klawiaturą urządzenie ułatwi naukę, a korzystanie z aplikacji, takich jak np. Circle to Search Google, staje się jeszcze wygodniejsze i płynniejsze.