Lenovo ThinkCentre - najmniejszy w historii producenta komputer stacjonarny

Lenovo wprowadziła do oferty nowe komputery stacjonarne ThinkCentre - co wyróżnia je od konkurencji, to format. Zostały określone jako „nano”. Jakie są ich cechy?

ThinkCentre M75n i ThinkCentre M75n IoT to modele stacjonarne. Pierwszy ma zaledwie 350ml pojemności i jest dostępny z procesorami AMD Ryzen PRO, dyskami SSD i systemem Windows 10 Pro. Edycja ThinkCentre M75n IoT to urządzenie z procesorem AMD Athlon. Jest przeznaczone do działań na brzegu sieci - przetwarzania danych z wielu źródeł i pomagając firmom w optymalizacji produkcji lub maksymalizacji efektywności. Jednocześnie zapewnia zaawansowaną ochronę danych.

ThinkCentre M75n ma zaledwie 22 mm grubości, a w jego obudowie znajdują w nim wszystkie porty i łącza potrzebne do podpięcia urządzeń zewnętrznych. Może obsłużyć dwa monitory, klawiaturę, myszkę, słuchawki, itp. Na przednim panelu znajduje się port USB typu C, idealnie nadający do podpinania pamięci zewnętrznych. Co ważne - ThinkCentre M75n można zamocować przy użyciu odpowiednich akcesoriów w dowolnej przestrzeni, nawet na ścianie. Waży zaledwie 505 gramów,

ThinkCentre M75n IoT jest przeznaczony do integracji ze środowiskami magazynowymi, sklepowymi czy medycznymi. Łączy się z chmurą lub centrum danych za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. Może także służyć jako dedykowany thin client do pracy w domu, a także zapewnia bezpiecznie wdrażanie i zarządzanie nim zdalnie w chmurze lub w modelu Desktop as a Service. M75n IoT jest dostępny w wersjach z różnymi systemami operacyjnymi, co powinno ułatwić integrację z istniejącą infrastrukturą.

Urządzenia ThinkCentre korzystają z zaawansowanych zabezpieczeń ThinkShield, ponadto posiadają funkcje zabezpieczeń takie jak układ dTPM 2.0, ochrona portów Smart USB, możliwość wyłączania poszczególnych gniazd USB, czujnik otwarcia obudowy i wiele innych, które można dostosować do własnych potrzeb.