Gamingowa bestia 600 zł taniej. Prawie, jakby nie było kryzysu

Jest to gamingowy laptop, który zaspokoi potrzeb większości graczy. Owszem, nie jest to maszyna z najwyższej możliwej półki. Biorąc jednak pod uwagę, że w promocji możecie kupić ten sprzęt za 5699 zł, to jego możliwości i tak wypadają fenomenalnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lenovo LOQ 15IRX10 to prawdziwy kombajn do gier, ale nie tylko

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 144 Hz. Pokrywa przy tym 100% przestrzeni sRGB. Tym samym gry prezentują się na nim naprawdę dobrze, a rozdzielczość pozwala skupiać się na zwiększeniu płynności rozgrywki.

Sercem urządzenia jest 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core i7-13650HX, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 4800 MHz w dwóch kościach po 16 GB. O pamięć operacyjną nie musimy więc się tutaj martwić. Pliki zmieścimy natomiast na 512 GB NVMe 4.0. Na tym polu widać więc pewne cięcia. Warto z czasem pomyśleć o dołożeniu pamięci.

Kluczowym elementem jest natomiast układ graficzny RTX 5070 z 8 GB vRAM, który zapewni wystarczającą moc, zwłaszcza przy ekranie Full HD. Niezwykle ciekawie prezentuje się natomiast bateria. Producent chwali się, że pozwala ona na 7-godzinne sesje oglądania filmów. Można więc się spodziewać kilku godzin pracy biurowej na jednym ładowaniu.