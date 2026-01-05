Koniec z nudą. LEGO ogłasza rewolucję, na którą czekaliśmy dekady

Klocki, które naprawdę "żyją"

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas doszło do przełomu. Julia Goldin oraz Tom Donaldson z Grupy LEGO pokazali światu LEGO SMART Play. To prawdopodobnie najważniejsza zmiana w historii firmy od 1978 roku. Wtedy właśnie na rynek trafiła kultowa minifigurka. Teraz zabawa wchodzi na zupełnie nowy poziom.

Dalsza część tekstu pod wideo

System opiera się na inteligentnych klockach, tagach i figurkach. Wszystko reaguje na ruch użytkownika w czasie rzeczywistym. Co najważniejsze, nowa technologia nie wymaga patrzenia w ekran smartfonu. Cała magia dzieje się bezpośrednio w dłoniach dziecka i na dywanie.

Kosmiczna technologia w standardowym klocku

Sercem systemu jest SMART klocek. Wewnątrz standardowej obudowy inżynierowie upchnęli zaawansowany chip i zestaw czujników. Mamy tu akcelerometry, sensory światła oraz dźwięku. Jest nawet miniaturowy głośnik z syntezatorem. Całość naładujemy bezprzewodowo, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Od ponad 90 lat Grupa LEGO pobudza wyobraźnię i kreatywność dzieci na całym świecie. Wraz z ewolucją świata ewoluujemy również my — wprowadzając innowacje, aby zaspokoić potrzeby każdej nowej generacji w zakresie zabawy. LEGO SMART Play to kolejny ekscytujący rozdział w historii systemu zabawy LEGO i coś, z czego jesteśmy niezwykle dumni, mogąc wprowadzić na rynek na taką skalę. Julia Goldin, dyrektor ds. produktów i marketingu w Grupie LEGO

Platforma korzysta z ponad dwudziestu opatentowanych nowinek. SMART tagi i figurki parują się z głównym klockiem automatycznie. Dzięki temu konstrukcja wydaje odpowiednie dźwięki zależnie od tego, co z nią robimy. System jest w pełni kompatybilny ze starymi zestawami, które już mamy w domu.

Gwiezdne Wojny na pierwszy ogień

Na prezentacji pojawili się przedstawiciele Disneya i Lucasfilm. Ogłosili oni, że pierwszymi zestawami w nowej technologii będą te z serii Star Wars. To strzał w dziesiątkę dla fanów odległej galaktyki. Do wyboru dostaniemy trzy pakiety typu "Wszystko w jednym".

Wprowadzenie LEGO SMART Play łączy kreatywność, technologię i opowiadanie historii, aby tworzenie światów i opowieści było jeszcze bardziej wciągające, a wszystko to bez ekranu. Jesteśmy głęboko przekonani, że ustanawiamy nowy standard interaktywnych, pobudzających wyobraźnię doświadczeń i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć tę innowację w rękach dzieci, gdy wprowadzimy ją na rynek w tym roku. Tom Donaldson, starszy wiceprezes i dyrektor Creative Play Lab w Grupie LEGO

Największy z zestawów to "Pojedynek w sali tronowej i A-Wing". Zawiera on niemal tysiąc elementów i trzy inteligentne minifigurki. Podczas zabawy usłyszymy charakterystyczne brzęczenie mieczy świetlnych. Mało tego, gdy postawimy Imperatora na tronie, usłyszymy słynny "Marsz Imperialny".

Nasze zespoły ściśle współpracują z najlepszymi licencjobiorcami, aby wprowadzać technologie i innowacje do produktów, które kontynuują naszą opowieść w nowy i nieoczekiwany sposób. Ten kamień milowy w naszej długoletniej współpracy z Grupą LEGO nadaje nowy wymiar tej spuściźnie, nadal pomagając fanom wyrażać swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez rozszerzanie historii Gwiezdnych Wojen poprzez zabawę. Paul Gitter, wiceprezes ds. globalnej komercjalizacji marki w Disney Consumer Products

Współpracujemy z naszymi niesamowitymi przyjaciółmi z Lucasfilm od ponad 25 lat i zawsze skupialiśmy się na tworzeniu oryginalnych, wyjątkowych doświadczeń dla społeczności fanów poprzez nasze zestawy. Dzięki LEGO SMART Play legendarne historie i postacie z galaktyki Gwiezdnych Wojen ożyją jak nigdy dotąd. Julia Goldin, dyrektor ds. produktów i marketingu w LEGO Group

Kiedy i za ile?

W ofercie pojawi się także klasyczny X-Wing Luke’a Skywalkera oraz Myśliwiec TIE Dartha Vadera. Każdy z nich oferuje unikalne efekty dźwiękowe, jak odgłosy silników czy wystrzały laserów. To nie są zwykłe modele do postawienia na półce. To interaktywne zabawki, które reagują na każdy gest.

Przedsprzedaż nowości rusza już 9 stycznia 2026 roku. Regularna sprzedaż w sklepach i na stronie LEGO rozpocznie się 1 marca. Wygląda na to, że rok 2026 będzie należał do duńskich klocków. Firma już zapowiada kolejne aktualizacje i nowe motywy w technologii SMART Play.

LEGO Star Wars SMART Play: Zestaw konstrukcyjny TIE Fighter Dartha Vadera

Numer zestawu: 75421,

Wiek: 8+,

Liczba elementów: 473,

Wymiary: Zestaw ma ponad 10 cm wysokości, 11 cm długości i 15 cm szerokości,

1x SMART klocek LEGO,

1x SMART MINIFIGURKA LEGO przedstawiająca Dartha Vadera,

1x SMART TAG LEGO przedstawiający myśliwiec TIE Fighter,

Cena: 299,99 zł.

LEGO Star Wars SMART Play: Zestaw konstrukcyjny Luke’s Red Five X-Wing

Numer zestawu: 75423,

Wiek: 6+,

Liczba elementów: 584,

Wymiary: Zestaw ma ponad 6 cm wysokości, 22 cm długości i 19 cm szerokości,

1x SMART klocek LEGO,

2x SMART MINIFIGURKI LEGO przedstawiające Luke'a Skywalkera i księżniczkę Leię,

5x SMART TAGÓW LEGO przedstawiających X-wing, wieżyczkę imperialną, transporter, centrum dowodzenia i akcesoria R2-D2,

Cena: 389,99 zł.

LEGO Star Wars SMART Play: Zestaw konstrukcyjny "Pojedynek w sali tronowej i statek A-Wing"

Numer zestawu: 75427,

Wiek: 9+,

Ilość elementów: 962,

Wymiary: Zestaw ma ponad 14 cm wysokości, 29 cm długości i 49 cm szerokości,

2x SMART klocki LEGO,

3x SMART MINIFIGURKI LEGO przedstawiające Luke'a Skywalkera, Imperatora Palpatine'a i Dartha Vadera,

5x SMART TAGÓW LEGO przedstawiające skrzydło A, tron, wieżyczkę Gwiazdy Śmierci i pojedynki na miecze świetlne™ (2x tagi),

Cena: 699,99 zł.