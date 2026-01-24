Ładowarka samochodowa, którą szybko naładujesz nawet laptopa? Dziś to tylko 54,99 zł

Można też inaczej: dłuższa trasa, ale do naładowania mamy nie smartfon, a laptop. Tu również mocniejsza ładowarka okaże się istnym zbawieniem. Taka jak ta ładowarka samochodowa od Silver Monkey, która oferuje do 100 W mocy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey SMA014

Mamy tu do czynienia z dwoma portami USB: USB-C o mocy do 100 W, jak i USB-A o mocy do 18 W. W ten sposób możemy ładować dwa urządzenia jednocześnie, kładąc większy nacisk na jedno z nich. Rzecz jasna 100 W to także maksymalna moc ładowarki, więc przy dwóch zajętych portach nie osiągniemy tyle z samego USB-C. Duże znaczenie ma także cena: ta wynosi jedynie 54,99 zł.