Masz fotowoltaikę? Przygotuj się na kontrole. Są już pierwsze kary

Kontrole fotowoltaiki

Najczęstszym problemem jest przekraczanie dozwolonego napięcia. To dość częste zagranie, dzięki któremu prosument, który podbija napięcie w sieci, najszybciej schodzi ze swojej produkcji energii. Jest to jednak poważne zagrożenie dla urządzeń w jego sąsiedztwie, które muszą się mierzyć z napięciem wyższym, niż typowe dla sieci energetycznej. Dodatkowo wszyscy inni nie oddają do sieci tyle energii, ile by mogli, a w krytycznych przypadkach wręcz nie oddają jej niemal wcale.