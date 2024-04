Nintendo stawia na Samsunga. To spora zmiana

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące konsoli Nintendo Switch 2. Wygląda na to, że współpraca z Samsungiem znacząco poprawi prędkość pamięci.

Nintendo Switch debiutowało w 2017 roku i do tej pory sprzedało się w około 140 milionach egzemplarzy. Przenośna konsola Japończyków udowodniła, że wiele osób bardzo lubi mobilne granie. To właśnie ona pchnęła konkurencję do wydania swoich urządzeń jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally dla gier znanych z PC.

Samsungowe V-NAND 5. generacji to wydajność do 1,4 GB/s

Specyfikacja Switcha jednak już dawno "trąci myszką" i konsoli brakuje wydajności. To właśnie dlatego wiele osób czeka na następce, czyli Nintendo Switch 2. I chociaż ostatnie doniesienia sugerują, że premiera może być opóźniona, to w sieci pojawiły się nowe informacje na temat specyfikacji.

Redakcja Wccftech zauważyła, że były wieloletni pracownik Samsunga, umieścił na liście swoich dokonań zawodowych pozycje takie jak "praca nad kontrolerem NAND dla kartridży Nintendo" oraz "opracowanie bezpiecznej karty eMMC z wykorzystaniem pamięci V-NAND 5. generacji".

Nikogo nie powinno dziwić, że Nintendo Switch 2 będzie wymagać większych prędkości odczytu, a V-NAND 5. generacji od Samsunga to spory skok wydajności. Oczywiście w porównaniu do oryginału, bowiem Koreańczycy pracują już nad pamięciami 9. i 10. generacji, które mają się ukazać w tym i kolejnym roku.

A co z samą konsolą? Tutaj niestety jak na razie nadal brak konkretów i trzeba się opierać na plotkach. Nintendo Switch 2 postawi zapewne na układ NVIDIA T239, co znacząco poprawi wydajność w grach, ale i wygląd grafiki. Gracze do dyspozycji dostaną bowiem m.in. technologię NVIDIA DLSS oraz ray tracing.

Zobacz: NVIDIA planowała wydać słabszą kartę graficzną. Są dowody

Zobacz: To najtańszy taki SSD na rynku. Na co go stać? (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: StepanPopov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne