NVIDIA planowała wydać słabszą kartę graficzną. Są dowody

Nie jest żadną tajemnicą, że NVIDIA pracuje nad różnymi wariantami kart graficznych. Jednak rzadkością jest, żeby jedna z niewydanych wersji ujrzała światło dzienne.

Seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000, znana również jako rodzina Turing, debiutowała na rynku w 2018 roku. To ona jako pierwsza wprowadziła pod domowe strzechy prawdziwą obsługę ray tracingu w grach. Jednak w tym czasie zdążyły pojawić się już dwie kolejne generacje od Zielonych.

Potencjał OC testowanej karty okazał się spory

Ale czemu cofamy się w czasie? Wczoraj na światło dzienne wypłynął model GeForce GTX 2070. Tak, dobrze czytacie - GTX, a nie RTX. Jest to wczesna próbka inżynieryjna, która ma znaczące zmiany w specyfikacji. Sam układ chłodzenia, nie licząc wspomnianego przedrostka, pozostał bez zmian.

NVIDIA GeForce GTX 2070 używa tego samego krzemu co GeForce RTX 2070 - TU106-400A-A1, ale wyposażonego w mniejszą liczbę jednostek obliczeniowych. Dwa bloki SM zostały wyłączone, a więc dostajemy 2176 rdzeni CUDA, o 128 mniej niż w sklepowym egzemplarzu. Pamięć VRAM to nadal 8 GB.

Jiacheng Liu, posiadacz omawianego egzemplarza, zdecydował się na wgranie BIOS-u z wariantu RTX. Nie odblokowało to żadnej części GPU (co nie jest dziwne, w tych czasach są one "kastrowane" laserowo) ale pozwoliło na zwiększenie limitów mocy, a więc tak czy siak poprawiło wydajność.

Zwiększenie napięcie oraz podkręcenie zegarów pozwoliło na podniesienie wydajności w programie 3DMark o około 16%, zbliżając się do 95% wydajności oficjalnego GeForce RTX 2070.

Oczywiście to wszystko pozostaje zwykłą ciekawostką. Uchyla jednak rąbka tajemnicy na temat tego, jakie plany miała NVIDIA - model GeForce RTX 2070 miał być słabszy. Wizja ta jednak nie została wyrzucona całkowicie do kosza, bo takiej konfiguracji rdzeni CUDA doczekał się później GeForce RTX 2060 SUPER.

