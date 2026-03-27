Sprzęt

Apple kończy z produkcją tarki do sera. To już oficjalne

Chociaż niemal każdy tego się spodziewał ze względu na brak nowych modeli, to teraz zostało to potwierdzone. I niestety znowu tracą na tym użytkownicy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:16
Apple kończy historię jednego ze swoich najbardziej charakterystycznych komputerów. Firma wycofała z oferty model Mac Pro i jednocześnie potwierdziła, że nie planuje już kolejnych generacji. Oznacza to definitywny koniec linii profesjonalnych stacji roboczych w obudowie typu Full Tower, która przez lata była symbolem najwyższej półki w portfolio Amerykanów.

Rolę komputera Mac Pro zastąpił Mac Studio

Ostatni Mac Pro pojawił się w 2023 roku. Apple zastosowało wtedy układ M2 Ultra, ale sam komputer zachował obudowę znaną z wersji z 2019 roku. Startowa cena wynosiła 6999 dolarów, jednak później sprzęt nie doczekał się już żadnego odświeżenia. W tym samym czasie firma rozwijała serię Mac Studio, która zaczęła otrzymywać nowsze układy i stopniowo przejmowała rolę najbardziej zaawansowanego komputera stacjonarnego z macOS.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MINIX N512 i5-12600H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2672.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2672.99 zł
Komputer GMKTEC M6 R5-7640HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599.99 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2022.88 zł - najniższa cena
Kup teraz 2022.88 zł
I to właśnie Mac Studio staje się teraz najważniejszym desktopem Apple dla segmentu profesjonalnego. Obecna oferta obejmuje konfiguracje z procesorami M4 Max i M3 Ultra, obsługę Thunderbolt 5 oraz nawet 512 GB zunifikowanej pamięci. Tracimy jednak możliwość rozbudowany, bo "nowy" maluch nie ma żadnych opcji dołożenia podzespołów.

Oczywiście dla Giganta z Cupertino to bardzo dobre rozwiązanie. Nie tylko konsumenci są zmuszeni do wybierania konkretnych, często droższych konfiguracji niż kupno podstawowej wersji i rozbudowa samemu, ale również Apple ma miej pracy pod względem sterowników, zgodności i ogólnej kompatybilności np. z kartami rozszerzeń na PCI Express.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD
Źródła zdjęć: Shutterstock / Ugis Riba, Cristi Dangeorge
Źródła tekstu: 9to5Mac, oprac. własne