ASUS chwali się autorskimi Radeonami RX 7700 XT i RX 7800 XT

Jeśli planowałeś kupno karty graficznej i jesteś fanem AMD to Twoją uwagę mogą przyciągnąć nowe autorskie Radeony RX 7700 XT i RX 7800 XT od ASUS-a.

Wczoraj podczas targów Gamescom 2023 AMD zapowiedziało wreszcie długo wyczekiwane karty graficzne z średniego segmentu cenowo-wydajnościowego. Mowa oczywiście o modelach Radeon RX 7800 XT oraz RX 7700 XT, które będą odpowiedzią na konkurencyjne układy NVIDIA GeForce RTX 4070 i RTX 4060 Ti.

Nowe karty graficzne mają pojawić się 6 września

Nowe karty AMD mają kosztować w Europie kolejno 549 euro (około 2449 złotych) i 489 euro (około 2185 złotych). Z ich dokładną specyfikacją i wydajnością w grach (wg. testów AMD) możecie zapoznać się TUTAJ. A jako, że na premierę zanosiło się od dłuższego czasu, to partnerzy Czerwonych przygotowali już swoje modele.

ASUS pokazał autorskie karty graficzne Radeon RX 7700 XT i RX 7800 XT w wersji TUF Gaming. W obu przypadkach dostajemy ten sam rozbudowany układ chłodzenia z okazałym radiatorem, licznymi rurkami cieplnymi i trzema wentylatorami. To logiczny krok biorąc pod uwagę zbliżone TDP na poziomie 245 i 263 W.

Niestety Tajwańczycy nie podali dokładnych taktowań rdzenia czy pamięci. Wiemy jednak, że układ chłodzenia w porównaniu do wersji z Radeona RX 7900 XT doczekał się odchudzenia. Będzie to rozwiązanie 2,9-slotowe, a nie 3,6-slotowe jak wcześniej. Nowe karty graficzne mają pojawić się w sklepach 6 września. Do wyboru będą czarne i białe wersje kolorystyczne. Sugerowane ceny w Polsce pozostają nieznane.

Zobacz: ID-Cooling przedstawia tanie chłodzenia AiO z ekranem LCD

Zobacz: AMD szykuje wyjątkowego Radeona z farbą termoreaktywną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: ASUS, VideoCardz, oprac. własne