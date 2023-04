AMD w panice. Czerwoni obniżają ceny kart graficznych

AMD najwyraźniej widzi spore zagrożenie ze strony nowych kart graficznych NVIDII. W sklepach zaobserwować można potężne przeceny na autorskie modele Radeona RX 6800. Jest o kilkaset złotych taniej, ale mowa niestety również o mniejszej wydajności.

Wczoraj do sklepów trafiły karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4070. Z dokładnymi wynikami wydajności i kulturą pracy możecie się zapoznać na łamach Telepolis. Testowaliśmy zarówno model Founders Edition, jak i autorską wersję od Zotaca. Werdykt? Wydajność jest naprawdę niezła, acz jest drożej niż generację temu.

Przeceny u AMD są spore i sięgają nawet 589 złotych

Wygląda jednak na to, że Zieloni stwarzają nie lada problemy Czerwonym. Pisaliśmy już o tym, że gracze zupełnie nie są zainteresowani Radeonami. Z układów AMD korzysta zaledwie 10,8% użytkowników Steama. To spory spadek z wcześniejszych 15%. Wygląda na to, że Czerwoni postanowili przejść do działania.

Jak donosi redakcja Tom's Hardware w odpowiedzi na premierę GeForce RTX 4070 na amerykańskim rynku pojawiły się wyraźne obniżki cen kart graficznych AMD Radeon RX 6800. Mowa o autorskich modelach od różnych producentów. Przeceny sięgają nawet 140 dolarów (ok. 589 złotych).

GIGABYTE Radeon RX 6800 Gaming można kupić już za 470 dolarów, gdzie wcześniej mowa była o cenie 610 dolarów. Dla porównania sugerowana cena NVIDIA GeForce RTX 4070 to 599 dolarów. Promocje jak na razie widoczne są tylko w USA, ale reszta rynków powinna zachować się podobnie.

A jak to się przekłada na wydajność? NVIDIA wygrywa. Mimo iż AMD usilnie próbuje przekonać konsumentów, że obecnie potrzeba dużej pamięci VRAM (Czerwoni oferują 16 GB, Zieloni zaś 12 GB) to widać, że wspomniany Radeon ma już 2,5 roku na karku. AMD Radeon RX 6800 jest średnio słabszy w grach aż o około 15%. A jeszcze gorzej to wygląda, gdy pod uwagę weźmiemy najnowsze technologie jak ray tracing czy DLSS 3.0.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na modele z średniego segmentu cenowo-wydajnościowego z generacji AMD Radeon RX 7000, o których do tej brak jakichkolwiek wzmianek. Jednak jeśli Czerwoni nie wezmą się w garść to ich sytuacja na rynku kart graficznych może już niedługo wyglądać nieciekawie. A to będzie dla nas bardzo zła wiadomość, bo widać jak mocno NVIDIA w tej generacji popłynęła z cenami...

Źródło zdjęć: Shutterstock, Newegg

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne