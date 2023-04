Nikt nie chce kart graficznych AMD. Królem nadal NVIDIA

Która firma wygrywa na rynku kart graficznych? Jaki model jest najpopularniejszy wśród graczy? Dzisiaj odpowiadamy na te i inne pytania na podstawie danych Steam.

Na rynku kart graficznych mamy co prawda tylko trzech dużych producentów - AMD, Intel oraz NVIDIA, ale w sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie rożnych modeli. Każda z wymienionych firm próbuje pokryć niski, średni i wysoki segment cenowo-wydajnościowy, a w sprzedaży jest kilka różnych generacji.

Jedna karta NVIDII ma prawie tyle rynku co wszystkie AMD

Jak sprawdzić rozwiązania którego producenta są najpopularniejsze? Metod jest kilka. Jedną z prostszych i lepszych są statystyki z platformy Steam. W końcu korzysta z niej aktywnie ponad 120 milionów graczy na całym świecie. A tak się składa, że Amerykanie opublikowali dane z marca 2023.

Zgodnie ze Steam Hardware Survey aktualnie 82,6% graczy wybiera karty graficzne NVIDIA GeForce, 10,8% sięga po AMD Radeon i wreszcie 6,33% to użytkownicy układów od Intela. Obejmuje to też iGPU. Widać tutaj wyraźny spadek u AMD względem poprzednich miesięcy, gdzie Czerwoni mieli około 14,5-15%.

Najpopularniejszą kartą graficzną jest aktualnie NVIDIA GeForce RTX 3060. Korzysta z niej aż 10,44% użytkowników Steam. To spory skok, aż o +6,23%. Na drugim i trzecim miejscu jest GeForce RTX 2060 oraz GTX 1060 z kolejno 7,89% i 7,69%. AMD znalazło się dopiero na 19 miejscu i mowa o... iGPU w Ryzenach (APU).

Innymi słowy najpopularniejsza karta graficzna Zielonych ma praktycznie tyle udziałów na rynku wśród graczy co całe portfolio Czerwonych. Różnica jest kosmetyczna.

Lepiej to wygląda w przypadku procesorów. Tutaj Intel ma aż 74,46% udziałów, a do AMD należy 25,54% rynku. To również spory spadek względem wcześniejszych 33,3%. Ale nikogo to nie powinno dziwić patrząc na to jak drogie są procesory AMD Ryzen 7000, dedykowane im płyty główne oraz pamięci RAM DDR5.

Najpopularniejszymi procesorami wśród graczy są jednostki 6-rdzeniowe. To aż 45,78% użytkowników Steam. Na drugim miejscu są jednostki 4-rdzeniowe z 20,94%, a na trzecim 8-rdzeniowe z 18,45%.

