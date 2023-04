Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D w Polsce. Gdzie kupić i za ile?

Składasz nowy zestaw komputerowy do gier? Jesteś fanem AMD? Szukasz ich najnowszego procesora? Sprawdziliśmy gdzie i za ile można go kupić w Polsce.

Wczoraj zeszło embargo na niezależne testy, a dzisiaj trafił do sprzedaży nowy procesor AMD. Mowa o modelu Ryzen 7 7800X3D z pamięcią 3D V-Cache. Jest to jednostka skierowana do graczy, która może okazać się hitem tej generacji. Podobnie jak wyglądało to w przypadku AMD Ryzen 7 5800X3D.

AMD Ryzen 7 7800X3D kosztuje w Polsce 2399 złotych

Pierwsze recenzje wypowiadają się o nowym dziecku Czerwonych pozytywnie. Widać, ze 8-rdzeni i 16-wątków z zegarem 4,2 GHz oraz duża i nowoczesna pamięć podręczna zapewniają sporo FPS w najnowszych tytułach AAA. Ile kosztuje i gdzie kupić AMD Ryzen 7 7800X3D? Pora to sprawdzić!

Niestety nie mamy dobrych wieści. Mimo, iż AMD Ryzen 7 7800X3D miał trafić dzisiaj do sprzedaży to nie znajdziecie go w polskich sklepach. Sprawdziliśmy oferty największych podmiotów takich jak Morele, x-kom, Komputronik, ProLine, Media Expert i inne. Żaden z nich nie ma go w aktualnej ofercie.

Tylko Komputronik zdradza, że dostawy należy spodziewać się w przyszłym tygodniu - 12 kwietnia 2023, ale oczywiście to nie musi być wiążąca informacja i nie wiemy ilu procesorów należy się spodziewać. A jak wyglądają ceny? Od 2399 do 2549 złotych. Czyni go to najtańszym procesorem AMD Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache. Jest to jednak odczuwalnie drożej niż w przypadku AMD Ryzen 5800X3D.

