Tak wygląda jeden z bardziej wypasionych Radeonów RX 7900 XTX

Lubisz białe zestawy komputerowe? Szukasz pieruńsko wydajnej, chłodnej i cichej karty graficznej? W takim razie ASRock ma Radeona właśnie dla Ciebie.

Czasy, gdy liczyła się sama wydajność podzespołów komputerowych i ich cena to już odległa przeszłość. Obecnie konsumenci są znacznie bardziej świadomi i wymagający. Przed zakupem zwracają uwagę również na kulturą pracy, temperatury, warunki gwarancyjne czy nawet wygląd konkretnej części.

ASRock postawił na trzy złącza zasilające typu 8-pin

Jeśli należycie do grona osób, które lubią, gdy ich zestaw komputerowy wyróżnia się z tłumu to ASRock ma coś dla Was. Ich najnowsza karta graficzna to flagowy Radeon RX 7900 XTX w białej wersji kolorystycznej z RGB LED. Jest to propozycja z mocnym fabrycznym OC i porządną sekcją zasilania.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC to karta o wymiarach 345 x 140 x 61 milimetrów i masie 1900 gramów. Może się ona pochwalić 22-fazowym VRM. Mamy tutaj do czynienia z potężnym, 3-slotowym układem chłodzenia z trzema wentylatorami. Mowa o dziewięciu rurkach cieplnych i gęstym radiatorze.

Tajwańczycy oferują podwójny BIOS oraz tryb pracy półpasywnej, gdzie do pewnego stopnia obciążenia i temperatur wentylatory pozostają wyłączone. Tym samym podczas przeglądania internetu czy oglądania filmu lub serialu możemy cieszyć się wzorową kulturą pracy. Całość dopełnia podświetlenie RGB LED.

Jak sama nazwa wskazuje ASRock zdecydował się na fabryczne podkręcenie. ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC oferuje taktowania do 2510 MHz w trybie gry i do 2680 MHz w trybie boost. Dla porównania w modelu referencyjnym od AMD mowa kolejno tylko o 2300 i 2500 MHz.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. Patrząc jednak na specyfikacje oraz znając pozycjonowanie serii Taichi można śmiał założyć, że będzie to droga karta graficzna klasy premium.

Zobacz: Karty GeForce RTX 4080 i RTX 4070 Ti dla fanów klasycznego wyglądu

Zobacz: To koniec tych procesorów. Intel uśmierca kolejne modele

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne