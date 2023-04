Usługa GeForce NOW wzbogaca się o gry Bandai Namco

Jesteś fanem gier Bandai Namco, ale nie masz nowego, wydajnego komputera? Nie ma sprawy! Usługa GeForce NOW wzbogaciła się właśnie o japońskie tytuły.

Co prawda GeForce NOW towarzyszy nam już od 2015 roku, ale NVIDIA cały czas rozwija i ulepsza swoją usługę grania w chmurze. Dzięki temu w najnowsze tytuły mogą grać posiadacze starszych komputerów i laptopów, ale grami AAA można również cieszyć się na wybranych telewizorach czy smartfonach.

Telewizory LG (2023) obsługują od teraz GeForce NOW w 4K

W bibliotece GeForce NOW jest już ponad 1500 tytułów, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Lista ta regularnie się powiększa. Mowa zarówno o głośnych produkcjach AAA, jak i mniejszych tytułach niezależnych; premierowych grach, jak i starszych klasykach.

W tym tygodniu do usługi GeForce NOW dołączają gry od studia Bandai Namco. Na graczy czekają przygody w świetnych tytułach, takich jak seria Little Nightmares czy Get Even. Pełna lista wygląda następująco:

MORDHAU (za darmo do 20 kwietnia w Epic Games Store)

DE-EXIT - Eternal Matters (od 14 kwietnia w Steam)

11-11 Memories Retold (Steam)

canVERSE (Steam)

Get Even (Steam)

Little Nightmares (Steam)

Little Nightmares II (Steam)

Dodatkowo użytkownicy abonamentu Ultimate zyskują nowe możliwości. Strumieniowanie gier w natywnym 4K, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń, jest teraz dostępne na wybranych telewizorach LG (2023). Dzięki temu na dużym ekranie można grać nawet w najbardziej wymagające tytuły jak np. Cyberpunk 2077.

