AMD wbija NVIDII szpilę. Chodzi o nowe karty graficzne

Dzisiaj (12 kwietnia) powinny ukazać się pierwsze testy referencyjnych kart graficznych GeForce RTX 4070, które do sklepów trafią jutro. Z tej okazji AMD postanowiło wbić małą szpilkę NVIDII, wypominając rywalowi stosowanie małej ilości pamięci VRAM w swoich kartach.

AMD wypomina NVIDII pamięć VRAM

W notce opublikowanej na oficjalnym blogu AMD zauważa, że coraz więcej gier wymaga dużych ilości pamięci VRAM na karcie graficznej. Jako przykład podają między innymi Resident Evil 4, które w 4K pożera ponad 15 GB, Hogwarts Legacy, które w 4K i z Ray Tracingiem również wymaga ponad 15 GB oraz The Last of Us Part I, chociaż to akurat słaby przykład, bo gra jest fatalnie zoptymalizowana. Jednak wniosek jest prosty, dzisiaj potrzebujesz co najmniej 16 GB pamięci VRAM, przynajmniej według Czerwonych.

AMD pokusiło się nawet o publikację porównań między poszczególnymi kartami graficznymi, np. RTX 4070 Ti vs RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX vs RTX 4080, w których to Radeony wypadają dużo korzystniej. Jednak warto zwrócić uwagę na całą listę dodatkowych adnotacji, w tym różnice w niektórych konfiguracjach, czy nawet zwiększone TBP na potrzeby testów. Generalnie należy to traktować jako zwykły marketing Czerwonych i podchodzić do wyników z pewnym dystansem.

Poza tym AMD zdaje się zapominać, że jak na razie zaprezentowali tylko dwa najwyższe modele z serii RX 7000, które rzeczywiście mają 24 i 20 GB pamięci VRAM. Mam nadzieję, że dużo tańsze warianty, np. 7700 oraz 7600 również będą miały przynajmniej 16 GB pamięci VRAM, ale wszyscy wiemy, że prawdopodobnie tak nie będzie. No i pamiętajcie, że alokowanie pamięci to nie to samo, co ich używanie. To, że dana gra alokuje 15,5 GB VRAM, nie znaczy, że tyle rzeczywiście potrzebuje.

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: AMD, VideoCardz