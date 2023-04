PowerColor prezentuje białego Radeon RX 7900 XTX

Jeśli szukasz wydajnej i ładnej karty graficznej to PowerColor ma dla Ciebie. Model HellHound Spectral White kusi oryginalnym wyglądem i mocną specyfikacją.

Ostatnie 10 lat w świecie nowych technologii to spory postęp w przypadku wyglądu podzespołów komputerowych. Obecnie nawet tańsze obudowy oferują panel boczny w formie okna, a pozostałe części są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych oraz z i bez podświetlenia RGB LED.

PowerColor oferuje mocną sekcję zasilania i fabryczne OC

Jeśli jesteście fanami AMD i marzył Wam się najnowszy Radeon RX 7900 XTX w białej wersji kolorystycznej to mamy dobre wieści. PowerColor pokazał naprawdę wypasiony model dla wymagających użytkowników.

PowerColor HellHound RX 7900 XTX Spectral to karta graficzna o wymiarach 320 x 118,5 x 62 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2,5-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w osiem 6-milimetrowych rurek cieplnych, trzy wentylatory oraz metalowy backplate. Oczywiście nie zabrakło trybu pracy półpasywnej.

20-fazowa sekcja zasilania (17 faz dla GPU i 3 fazy dla VRAM) oraz 14-warstwowe PCB oznacza spore możliwości OC. Fabryczne podkręcanie to do 2330 MHz w trybie gry i do 2525 MHz w trybie boost. Do wyboru jest jednak drugi, cichy profil BIOS. Tam mowa już o kolejno 2270 i 2500 MHz. Zasilanie to dwa złącza 8-pin.

Opisywana karta graficzna ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena pozostaje nieznana. Zwykły" (czarny) HellHound kosztuje aktualnie w Polsce około 5449 złotych.

Źródło zdjęć: PowerColor

Źródło tekstu: PowerColor, oprac. własne