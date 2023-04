Nitro Concepts przedstawia fotele dla fanów Transformersów

Zapowiedziane w ubiegłym tygodniu fotele dla graczy lubujących serię Transformers trafiły do pierwszych sklepów. Znamy dokładną specyfikację oraz sugerowane ceny.

Wiele osób spędza przy komputerze po kilka godzin dziennie. Pracując, ucząc się lub po prostu relaksując. Nikogo więc nie powinno dziwić, że zależy nam na dostosowaniu stanowiska pod siebie. Zarówno pod względem wygody, funkcjonalności, jak i wyglądu. Dzisiaj pochylimy się nad fotelami skierowanymi do graczy.

Fotel w klimatach Transformersów kosztuje 1400 złotych

Niemiecka marka Nitro Concepts wypuściła właśnie do sprzedaży pierwszą w swojej historii edycję limitowaną. Tym razem oryginalny design skierowany jest do fanów serii Transformers. Do wyboru są trzy rożne modele - Decepticons Edition, Optimus Prime Edition oraz Autobots Edition.

Opisywane fotele oparto na modelu Nitro Concepts X1000. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją o stalowym szkielecie z wypełnieniem z gęstej pianki, a obicie jest z ekoskóry. Podłokietniki 3D oferują regulację góra-dół, lewo-prawo oraz przód-dół. Oparcie odchylane jest w zakresie od 90° do 125°.

Siedzisko ma 54,5 centymetrów szerokości i 49 centymetrów głębokości. Oparcie zaś liczy sobie 85 centymetrów wysokości. Oba elementy są wyprofilowane. Regulacja wysokości to od 43 do 53 centymetrów i do 14° dla odchylenia. Maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 135 kilogramów.

Opisywane fotele trafiły już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena wynosi 300 euro, a więc około 1400 złotych. Jest to minimalnie drożej niż za zwykły model Nitro Concepts X1000 kosztujący 290 euro.

