ViewSonic OMNI VX28 to seria tanich monitorów 165 Hz dla graczy

Jesteś graczem? Grasz w dynamiczne tytuły? Szukasz nowego monitora, który nie będzie kosztował miliona monet? Nie ma sprawy! Rozwiązaniem jest ViewSonic.

Producenci monitorów komputerowych prześcigają się w tym by zaoferować jednostki z jak największą rozdzielczością czy częstotliwością odświeżania. I chociaż robią one wrażenie, to często są szalenie drogie i... zupełnie niepotrzebne większości konsumentów. Zwłaszcza posiadaczom starszych lub słabszych PC.

ViewSonic oferuje gamingowe parametry w niskiej cenie

Jeśli nie lubicie dużo wydawać, a mimo to chcecie dostać fajny sprzęt to mamy dla Was dobre wieści. Najnowsza seria od firmy ViewSonic stawia na zwykłych graczy. Mamy tutaj do czynienia z trzema różnymi monitorami oferującymi dobrą specyfikację i stonowany wygląd połączone z niewygórowanymi cenami.

ViewSonic OMNI VX28 to rodzina składająca się z trzech różnych modeli - OMNI VX2428, OMNI VX2728J oraz OMNI VX2728J-2K. Są to kolejno propozycje 24- i dwie 27-calowe oparte na matrycach typu Fast IPS. Mowa więc o wysokiej częstotliwości odświeżania do 165 Hz i niskim czasie reakcji (MPRT) 0,5 milisekundy.

Opisywane monitory korzystają z budowy "bezramkowej", a więc idealnie nadają się do stanowisk z kilkoma wyświetlaczami. Prócz tego oferują obsługę standardu AMD FreeSync Premium i spełniają wymagania normy HDR10. Tym samym można się cieszyć świetnym obrazek zarówno w grach, jak i przy oglądaniu filmów i seriali.

Sugerowane ceny to 149 dolarów za ViewSonic OMNI VX2428 (24", FullHD, 165 Hz), 199 dolarów za OMNI VX2728J (27", FullHD, 165 Hz) i 249 dolarów za OMNI VX2728J-2K (27", QHD, 165 Hz). Czyli równowartość około 639, 855 i 1065 złotych. Nawet dodając do tego polski VAT zapowiada się to naprawdę nieźle.

ViewSonic OMNI VX2428 ViewSonic OMNI VX2728J ViewSonic OMNI VX2728J-2K Przekątna 24 cale 27 cali 27 cali Matryca Fast IPS (6 bit + FRC) Fast IPS (6 bit + FRC) Fast IPS (8 bit + FRC) Rozdzielczość FullHD (1920 x 1080 px) FullHD (1920 x 1080 px) QHD (2560 x 1440 px) Częstotliwośc odświeżania do 165 Hz do 165 Hz do 165 Hz Czas reakcji (MPRT/GTG) 0,5/1 ms 0,5/1 ms 0,5/1 ms Deklarowane pokrycie palety barw sRGB/NTSC 104%/72% 104%/72% 131%/93% Inne AMD FreeSync Premium, HDR10 AMD FreeSync Premium, HDR10 AMD FreeSync Premium, HDR10 Złącza wideo 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1,4 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1,4 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1,4 Sugerowana cena 149 USD 199 USD 249 USD

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na kwiecień 2023

Zobacz: NVIDII kończą się rdzenie. Partnerzy Zielonych szykują się do zmiany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ViewSonic

Źródło tekstu: ViewSonic, oprac. własne