AMD uspokaja. Ceny będą tak niskie jak to możliwe

Nadchodzące podwyżki cen elektroniki przestają być tylko spekulacją, a rynek coraz wyraźniej odczuwa skutki ogromnego niedoboru kości DRAM. Boom na AI sprawił, że producenci pamięci mają pełne ręce roboty przy realizacji bardziej dochodowych zamówień dla centrów danych. Efekt? Drożeją nie tylko same karty graficzne, ale też laptopy, smartfony i gotowe PC, a uwaga wielu dostawców wyraźnie przesuwa się w stronę rynku AI.

Rok 2026 to tragedia dla osób składających nowy komputer

Według dotychczasowych doniesień wzrosty cen mają objąć obecne generacje GPU zarówno od NVIDII, jak i od AMD. Zieloni, którzy wciąż dominują w segmencie mainstreamowym, mają zmagać się z ograniczoną dostępnością modeli GeForce RTX 5070 Ti, co ma przełożyć się na większy nacisk na warianty z 8 GB pamięci. AMD z kolei do tej pory unikało jasnych deklaracji dotyczących podaży i polityki cenowej swoich kart.

Nieco więcej światła na sytuację rzucił wywiad udzielony przez Davida McAfee, jednego z wiceprezesów AMD. Przyznał on, że firma od lat utrzymuje strategiczne relacje z największymi producentami DRAM, co pozwalało jej zabezpieczać dostawy na względnie stabilnym poziomie. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie trudno przewidywać dalszy rozwój sytuacji, bo dostęp do pamięci staje się coraz trudniejszy.

McAfee podkreślił, że AMD wciąż stara się maksymalnie ograniczać wzrost kosztów kart graficznych i ściśle współpracuje w tym celu ze swoimi partnerami produkującymi PCB i chłodzenia. Utrzymanie atrakcyjnych cen ma być kluczowym elementem strategii firmy, ale jednocześnie przyznał, że przy gwałtownie rosnących cenach DRAM utrzymanie MSRP może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem.