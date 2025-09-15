Ta karta miała nigdy nie istnieć. Jednak pokazała się po 7 latach

Na przestrzeni lat pojawiało się sporo plotek (a w późniejszym czasie dowodów), że NVIDIA początkowo planowała by rodzina kart graficznych Turing nie posiadała dopisku "RTX", a "GTX" - tak jak starsze serie. W sieci można było już zobaczyć prototypy GeForce GTX 2070 czy GeForce GTX 2080, a teraz na światło dzienne wypłynął też GeForce GTX 2080 Ti.

Niestety, karta nie jest w pełni sprawna

Pochwalił się nim użytkownik Reddita o pseudonimie "Substantial-Mark-959". Układ jest oznaczony jako GeForce GTX, ale nie widać na nim nigdzie konkretnego modelu. To potwierdzone zostało dopiero przez wgląd w oprogramowanie datowane na 15 lipca 2018 roku, gdzie widać oznaczenia "PG150" i "SKU 30" pasujące do "zwykłego" GeForce RTX 2080 Ti.

Skąd internauta pozyskał omawianego białego kruka? Dostał go od kolegi:

Znajomy dał mi tę kartę do naprawy, bo nie wyświetlała obrazu. Okazało się, że to próbka inżynieryjna. Wygląda na to, że do tej pory nawet internet nie wiedział o jej istnieniu.