Lubisz Elden Ring? To karta graficzna właśnie dla Ciebie

Na rynek zmierza kolejna karta graficzna w limitowanej edycji. Tym razem mowa o współpracy GUNNIR x FromSoftware, czyli modelu dla fanów gry Elden Ring.

Na rynku kart graficznych mamy trzech dużych graczy - AMD, NVIDIA oraz Intel. Niebiescy goszczą tutaj najkrócej, bo od 2022 roku. Mają więc najmniejsze doświadczenie oraz najmniej partnerów produkujących autorskie modele. Tym samym ich rozwiązania są mniej popularne niż konkurencji.

Do wyboru jest wariant Arc A770 oraz Arc A750

To się jednak zmienia z miesiąca na miesiąc. A tak się składa, że GUNNIR przygotował ciekawe układy. Chiński producent kart graficznych zdecydował się wypuścić limitowaną edycję skierowaną do fanów Elden Ring.

GUNNIR Arc A770 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition oraz Arc A750 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition to karty graficzne utrzymane w czarnej kolorystyce ze złotymi akcentami. Dostajemy tutaj specjalne opakowanie, backplate z grafiką oraz logo gry na wentylatorach. Całość dopełnia wydajny i cichy układ chłodzenia z trzema wentylatorami, wykorzystywany już w serii Photon.

Model Arc A770 oferuje 32 rdzenie Xe sparowane z 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie danych. Zaś Arc A750 to 28 rdzeni Xe połączone z 8 GB pamięci GDDR6, również na 256-bitowym interfejsie. Dokładne taktowania nie zostały zdradzone, ale producent ten znany jest z wypuszczania kart z fabrycznym OC.

Opisywane karty graficzne mają lada moment trafić do sklepów, w zestawie dołączona będzie gra Elden Ring. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą. Dodatkowo dostępność w Europie może być niewielka.

Zobacz: Ten producent daje czadu. Tak tanio jeszcze nie było

Zobacz: Świetny SSD w dobrej cenie. Zadbaj o swoją pamięć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GUNNIR

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne