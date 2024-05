Ten producent daje czadu. Tak tanio jeszcze nie było

To może być początek zmian na rynku sprzętu komputerowego. Jeden z producentów wyłamał się z szeregu i postanowił zaoferować tanie zestawy All in One.

Najnowsze procesory komputerowe takie jak seria AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety równie wysokie potrafią być temperatury pod obciążeniem. Zwłaszcza w przypadku wyżej pozycjonowanych modeli.

ID-Cooling FX360 PRO ma kosztować zaledwie 259 zł

Z tego powodu wielu użytkowników decyduje się na chłodzenia procesora od firm trzecich. Prym wiodą tutaj układy All in One, które oferują niższe temperatury i lepszą kulturę pracy. Jest tylko jeden problem - są drogie. Jednak jeden z producentów postanowił przełamać ten trend, a mowa o ID-Cooling.

ID-Cooling FX360 PRO to gotowy zestaw chłodzenia wodnego oparty na 360-milimetrowej, aluminiowej chłodnicy oraz pompce 7. generacji. Całość utrzymana została w czarnej kolorystyce bez RGB LED. Mimo niskiego segmentu cenowego gumowe węże doczekały się nylonowego oplotu.

Pompka wyposażona jest w ceramiczne łożysko i pracuje z prędkością do 2400 RPM. Dołączone wentylatory rozpędzają się do 1800 RPM, oferując wydajność do 82,5 CFM, przy ciśnieniu do 2,55 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 35,2 dB(A). Teoretycznie powinno być więc bardzo cicho.

Opisywane chłodzenie obsługuje nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazda AMD AM4 i AM5 lub Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x. Według specyfikacji wspierane są CPU o TDP do 350 W.

Największym plusem ID-Cooling FX360 PRO jest niska cena, która ustalona została na 60 euro, czyli około 259 złotych. To nie tylko taniej niż większość AiO na rynku, ale również sporo tradycyjnych coolerów CPU. Pierwsze zagraniczne recenzje wypowiadają się w superlatywach. Pytanie tylko jak będzie z dostępnością w Polsce?

Źródło zdjęć: ID-Cooling

Źródło tekstu: oprac. własne