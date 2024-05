Świetny SSD w dobrej cenie. Zadbaj o swoją pamięć

Zaczyna Ci brakować miejsca na zdjęcia, filmy lub gry? Chcesz zacząć robić zapasowe kopie danych? Nie chcesz dużo wydawać? Ta promocja jest właśnie dla Ciebie!

Pogoda za oknem jest coraz lepsza, a okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Jeśli planujecie uwieczniać swoje wycieczki na filmach czy zdjęciach to warto zaopatrzyć się w pojemną pamięć przenośną, której nie straszna praca w trudnych warunkach. A tak się składa, że pojawiła się promocja na SSD od Samsunga.

Samsung T7 Shield 2 TB dostępny jest za 599 złotych

Samsung T7 Shield to zewnętrzny nośnik półprzewodnikowy, który debiutował na rynku w 2022 roku. Jest on wielkości karty kredytowej - mowa o wymiarach 88 x 89 x 13 milimetrów i masie 98 gramów. Tym samym to bardzo kompaktowe i wygodne rozwiązanie, które zmieści się w kieszeni.

Obudowa doczekała się gumowej osłony i uszczelek oraz posiada certyfikat IP65. A więc sprzęt nadaje się do używania w terenie - jest pyłoszczelny i wodoodporny. Wytrzymuje też upadki z wysokości do 3 metrów.

Koreański nośnik półprzewodnikowy korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2 i oferuje prędkości do 1050 MB/s dla odczytu i do 1000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Nie zabrakło też 256-bitowego sprzętowego szyfrowania AES. Naszą pełną recenzję z pomiarami wydajności i analizą wnętrza znajdziecie TUTAJ.

Sprawdź promocję na SSD Samsung T7 Shield 2 TB



Opisywany SSD w białej wersji kolorystycznej i pojemności 2 TB jest aktualnie dostępny na promocji w sklepie MediaMarkt. Mowa o cenie 599 złotych zamiast regularnych 799 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne