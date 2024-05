Sharkoon prezentuje dwa nowe i tanie gryzonie dla graczy

Sharkoon kolejny raz zaskakuje graczy nowościami w swoim portfolio. Tym razem mowa o dwóch przystępnych cenowo myszkach z RGB LED.

Rynek peryferiów komputerowych takich jak myszki, klawiatury czy słuchawki jest bardzo duży. Zażarta konkurencja sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Zarówno gdy mowa o cenie, wyglądzie, jak i oferowanych możliwościach i specyfikacji.

Sharkoon wycenił swoje gryzonie na ok. 85 i 169 złotych

Dzisiaj skupimy się na firmie Sharkoon, która obecna jest na rynku od 2003 roku. W ich ofercie dominują przystępne cenowo sprzęty i nie inaczej jest w przypadku dwóch nowych myszek dla graczy.

Sharkoon Skiller SGM35 to przewodowy gryzoń o wymiarach 125 x 72 x 42 milimetrów i masie 80 gramów. Zdecydowano się tutaj na sensor PixArt PAW3335 oferujący rozdzielczość do 6400 DPI, maksymalną prędkość do 100 IPS i przyśpieszenie do 20 G. Częstotliwość raportowania to klasyczne 1000 Hz.

Użytkownik dostaje do dyspozycji sześć przycisków, a zastosowane przełączniki pochodzą od firmy Huano i mają deklarowaną żywotność do 30 milionów kliknięć. Oczywiście nie zabrakło podświetlenia RGB LED.

Dla bardziej wymagających graczy przygotowano myszkę Sharkoon Skiller SGM50W. To urządzenie o identycznych wymiarach, masie 95 gramów i z tym samym sensorem. Jest to jednak rozwiązanie bezprzewodowe ze stacją dokującą. Użyto też lepszych przełączników o żywotności do 80 milionów kliknięć.

Obie myszki trafiły już do sprzedaży. Do wyboru są czarne i białe wersje kolorystyczne. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 20 i 40 euro, czyli około 85 i 169 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: GIGABYTE szykuje osiem nowych płyt głównych LGA 1851

Zobacz: AOC znowu to zrobiło. Dobry monitor w dobrej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne