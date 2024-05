GIGABYTE szykuje osiem nowych płyt głównych LGA 1851

Wygląda na to, że partnerzy Niebieskich są już gotowi do premiery nowych procesorów. Poznaliśmy plany GIGABYTE dla płyt głównych z gniazdem LGA 1851.

Jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, zobaczymy rodzinę Intel Arrow Lake-S. Mowa o nowej generacji procesorów dla komputerów stacjonarnych, która zostanie oparta o architektury Intel Lion Cove oraz Skymont. Przewiduje się tutaj maksymalnie 24 rdzenie i 24 wątki przy deklarowanym TDP do 125 W

Nowością będzie m.in. więcej linii PCI Express 5.0

Oczywiście tradycyjnie dla Niebieskich oznacza to konieczność zakupu nowych płyt głównych. Na rynek trafią platformy z chipsetami Intel 800 oraz gniazdem LGA 1851. A tak się składa, że na światło dzienne wypłynęły już plany jednego z dużych producentów, firmy GIGABYTE.

Irańska redakcja Faceit opublikowała promocyjne materiały Tajwańczyków, które zdradzają, że na start zobaczymy osiem płyt głównych GIGABYTE. Wszystkie to drogie, topowe platformy Intel Z890, skierowane do entuzjastów i fanów podkręcania. Większość z nich ma należeć do gamingowej serii AORUS.

Uwagę przykuwa GIGABYTE Z890 AI TOP, który wyraźnie wpisuje się w trend sztucznej inteligencji. Pytanie tylko jak, skoro za obliczenia odpowiada GPU i/lub CPU, a nie płyta? To może być po prostu sposób producenta na wypozycjonowanie modelu bez RGB LED i gamingowej stylistyki.

Oczywiście na tym etapie dokładna specyfikacja pozostaje tajemnicą, więcej dowiemy się zapewne na targach Computex 2024. Z dotychczasowych przecieków wiadomo tylko o Wi-Fi 7 oraz 20 liniach PCI Express 5.0.

Źródło zdjęć: Faceit

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne