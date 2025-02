iPhone 14 kupisz w świetnej promocji. W kieszeni zostanie Ci kilkaset złotych

Sieć sklepów RTV Euro AGD w ramach promocji obniżyła jego cenę aż o 300 złotych . Tym samym możecie go kupić za jedyne 2699 złotych . I oczywiście, nie jest to mało. Za te pieniądze można kupić urządzenia konkurencji które pod wieloma względami mogą okazać się znacznie lepsze.

Apple iPhone 14 to opłacalny zakup

Z drugiej strony jeśli komuś zależy na urządzeniu od Apple, to jest to obecnie najbardziej opłacalna opcja. iPhone 14 to wciąż świetny smartfon, który nie odstaje zbytnio na tle współczesnych flagowców. Jedynym poważnym zarzutem, który można wysnuć w jego stronę jest brak USB-C. Dodatkowo jest on zauważalnie tańszy od iPhone 16e, co należy uznać za kolejny plus.