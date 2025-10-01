Sprzęt

Zmyślne oszustwo, albo odważny przeciek. Najnowszy iPad Pro M5 na filmie

Rosyjskojęzyczny YouTuber prowadzący kanał Wylsacom zaprezentował iPada Pro z układem Apple M5.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zmyślne oszustwo, albo odważny przeciek. Najnowszy iPad Pro M5 na filmie

Dokładnie tak: iPada, który nie miał jeszcze swojej premiery. I nie tylko o nim powiedział, ale wręcz wyjął go z pudełka, uruchomił i nawet przeprowadził na nim podstawowe testy wydajności. I chociaż sam ten fakt brzmi co najmniej podejrzanie, to nagranie wydaje się wiarygodne. Zwłaszcza że mówimy tu o dużym kanale z 11,5 mln subskrybentów. Przyłapanie go na kłamstwie byłoby olbrzymim ciosem wizerunkowym. Warto jednak zachować cień sceptycyzmu.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPad Pro M5 na filmie

Na nagraniu widzimy iPada Pro M5 13-calowego, który jest zestawiony ze swoim poprzednikiem o tej samej przekątnej. Obydwa tablety wyglądają identycznie. Jednak po przejściu do testów Geekbench 6 widzimy, że procesor jednego z nich jest opisywany jako Apple M4, a drugiego jako ARM. Co jest zrozumiałe, ponieważ Apple M5 nie został jeszcze dodany do bazy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet APPLE iPad 11" 11 gen. 2025 512 GB 5G Wi-Fi Różowy
Tablet APPLE iPad 11" 11 gen. 2025 512 GB 5G Wi-Fi Różowy
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 128 GB Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 128 GB Wi-Fi Niebieski
0 zł
3667.01 zł - najniższa cena
Kup teraz 3667.01 zł
Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. 2024 Nanoglass 2 TB Wi-Fi Srebrny + Rysik APPLE Pencil Pro
Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. 2024 Nanoglass 2 TB Wi-Fi Srebrny + Rysik APPLE Pencil Pro
0 zł
10524 zł - najniższa cena
Kup teraz 10524 zł
Advertisement

Domniemalny iPad Pro M5 uzyskał wynik 4133 w teście jednordzeniowym i 15 437 w teście wielordzeniowym. Dla porównania iPad Pro M4 zdobył odpowiednio 13324 i 3748 punktów. Olbrzymia różnica jest natomiast w układzie graficznym. Tu mamy skok z 55 702 do 74 568 punktów.

Takie wyniki są jak najbardziej prawdopodobne i tylko podkreślają wiarygodność powyższej prezentacji. Mimo to, jak już pisałem, warto to traktować z odrobiną dystansu.

Image
telepolis
#Apple iPad Pro iPad Pro 13 M5
Zródła zdjęć: VGV MEDIA / Shutterstock
Źródła tekstu: Wylsacom / YouTube