iPad 10. to lepszy wybór od laptopa w tym budżecie. Zwłaszcza w tej promocji

Jak to się jednak ma do laptopów? W końcu w porównaniu do nich taki iPad wydaje się być stosunkowo ograniczonym urządzeniem. I owszem: jest to w dużej mierze prawda. Weźmy jednak pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim iPad 10. generacji kosztuje w promocji jedyne 1399 złotych . Za taką kwotę nie kupimy porządnego, nowego laptopa z Windowsem . Natomiast Chrome OS jest systemem znacznie bardziej ograniczonym, niż iPad OS. Jeśli więc nie jesteście kimś, kto lubi sobie pogrzebać w systemie, to macie wybór między źle działającym laptopem, a świetnie działającym iPadem .

iPad 10 jako komputer

Zestaw ten sprawdza się... nadwyraz dobrze. Wiem, bo sam z niego korzystam. Zarówno do rozrywki, jak i do pracy. W zestawie z magnetyczną klawiaturą Bluetooth, którą można kupić za około 250 złotych, dostajemy wręcz mały i piekielnie wygodny laptop. iPadOS obsługuje najpopularniejsze skróty klawiszowe z macOS, dzięki czemu edycja tekstu na nim jest równie wygodna, jak na PC. Dodatkowo otrzymujemy potężną baterię, która wystarczy na cały dzień pracy, a i jeszcze trochę soku na rozrywkę zostanie, całkowicie bezgłośne działanie i świetny ekran. Tu warto podkreślić, że ten, mimo że ma 10,9 cala, to dzięki swoim proporcjom nadaje się do edycji tekstu w podobny sposób, co laptopy z ekranami 12-calowymi. A wszystko to w promocyjnej cenie 1399 złotych.