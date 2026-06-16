To może być hit. Intel szykuje procesory z wbudowanymi grafikami NVIDII

Intel i NVIDIA nawiązują współpracę. Jej efektem mają być nowe procesory x86 ze zintegrowanymi układami graficznymi GeForce RTX. W ten sposób obie firmy chcą rywalizować z AMD i serią Strix Halo.

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Procesory Intela z grafikami NVIDII

Nie są to oficjalne informacje. Źródłem jest dziennikarz Erdi Özüağ, który przekonuje, że pierwsze układy z procesorami Intela i grafikami NVIDII mają zadebiutować w 2028 roku. Jest spora szansa, że zostaną zaprezentowane na targach CES 2028, które zawsze odbywają się na początku stycznia.

Układy mają należeć do rodziny Serpent Lake. Będą korzystać z tych samych rdzeni, co układy Titan Lake. Dodatkowo będą wyposażone w iGPU NVIDII z nową generacją architektury Rubin. Obsłużą pamięci LPDDR6. Prawdopodobnie będą produkowane w litografii TSMC N3P. APU mają być przeznaczone do laptopów z najwyższej półki.