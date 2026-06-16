To może być hit. Intel szykuje procesory z wbudowanymi grafikami NVIDII
Intel chce rzucić wyzwaniem AMD i ich układom APU z serii Strix Halo. W tym celu Niebiescy mają współpracować z NVIDIĄ.
Intel i NVIDIA nawiązują współpracę. Jej efektem mają być nowe procesory x86 ze zintegrowanymi układami graficznymi GeForce RTX. W ten sposób obie firmy chcą rywalizować z AMD i serią Strix Halo.
Procesory Intela z grafikami NVIDII
Nie są to oficjalne informacje. Źródłem jest dziennikarz Erdi Özüağ, który przekonuje, że pierwsze układy z procesorami Intela i grafikami NVIDII mają zadebiutować w 2028 roku. Jest spora szansa, że zostaną zaprezentowane na targach CES 2028, które zawsze odbywają się na początku stycznia.
Układy mają należeć do rodziny Serpent Lake. Będą korzystać z tych samych rdzeni, co układy Titan Lake. Dodatkowo będą wyposażone w iGPU NVIDII z nową generacją architektury Rubin. Obsłużą pamięci LPDDR6. Prawdopodobnie będą produkowane w litografii TSMC N3P. APU mają być przeznaczone do laptopów z najwyższej półki.
Nie można wykluczyć, że Intel i NVIDIA stworzą też dedykowane układy do przenośnych konsol. Co prawda Niebiescy mają już swoje warianty (np. Intel Arc G3 Extreme), które trafiły do urządzeń MSI, ale i tak AMD zdecydowanie króluje w tym segmencie. Podzespoły Czerwonych są wykorzystywane przez większość producentów, w tym między innymi Steam Decka.