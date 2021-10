Intel Arc Alchemist - tak wygląda model referencyjny karty graficznej

Dedykowane karty graficzne Intel Arc Alchemist mogą zadebiutować później, niż się spodziewaliśmy. Jednocześnie poznaliśmy wygląd modelu referencyjnego.

Z dotychczasowych informacji, a w sumie to nawet obietnicy producenta, wynikało, że karty graficzne Intel Arc Alchemist zadebiutują na początku przyszłego roku. Okazuje się, że niekoniecznie musi tak być, a przynajmniej nie w taki sposób, jak myśleliśmy. Owszem, w pierwszym kwartale 2022 roku Niebiescy mają zaprezentować nowe GPU, ale nie chodzi modele desktopowe.

Intel Arc Alchemist — kiedy premiera?

Takie informacje podał znany Youtuber z kanału Moore's Law is Dead. Według jego wiedzy w pierwszym kwartale 2022 roku Intel wprowadzi jedynie mobilne układy graficzne z serii Arc Alchemist. Dopiero w drugim kwartale 2022 na sklepowe półki trafią modele do komputerów stacjonarnych. Pytanie brzmi — czy to nie za późno? Skoro najmocniejszy model ma oferować wydajność na poziomie RTX 3070, to nie można zapominać, że końcówka przyszłego roku to premiera nowej generacji Radeonów i GeForce'ów, które mają być dużo mocniejsze. Oznacza to, że karty Intela bardzo szybko staną się... przestarzałe.

Przy okazji Moore's Law is Dead zaprezentował wygląd modelu referencyjnego. Jest to model z 512 jednostkami EU, czyli ten najmocniejszy o rzekomej wydajności na poziomie RTX 3070. W tej wersji ma on 8+6-pinowe wtyczki zasilania oraz podświetlenie wokół dwóch wentylatorów. Kolorystyka nie zaskakuje — srebrny i niebieski do barwy, które od dawna kojarzą się z Intelem. Złącza to z kolei trzy DisplayPort oraz jedno HDMI. Według plotek modele niereferencyjne mają mieć dwie, a nawet trzy 8-pinowe wtyczki PCIe.

