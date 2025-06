Gigant oferuje miliony pracownikom konkurencji. Wyścig trwa

Meta ma duże ambicje

Prezes OpenAI Sam Altman zdradził w jednym z podcastów, że to właśnie właściciel Facebooka, chcąc pozyskać pracowników z jego firmy, oferował im bardzo wysokie bonusy i wynagrodzenie. Altman przytoczył kwotę 100 milionów dolarów w bonusach i premiach, jakie miałyby trafić do pracowników OpenAI, którzy zdecydowaliby się na transfer do Meta. Zaznaczył, że żaden z jego kluczowych inżynierów nie zdecydował się do tej pory na taki krok.