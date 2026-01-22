Huawei szykuje konkurencję dla Garmina. Tworzy sportowy zegarek

Odnoszę wrażenie, że profesjonalne zegarki sportowe z roku na rok zyskują na popularności. Coraz więcej osób kupuje modele Garmina, Amazfita czy Polara. Nic dziwnego, że ci popularniejsi producenci też chcą coś z tego dla siebie. Według doniesień z Chin nad sportowym zegarkiem pracuje między innymi Huawei.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei szykuje sportowy zegarek

Można powiedzieć, że każdy smartwatch Huawei jest sportowy. W końcu potrafi mierzyć spalone kalorie, liczbę kroków, monitorować sen i ma od groma trybów sportowych. Jednak to nadal trochę inna kategoria sprzętów niż Garmin, Polar czy Amazfit.

Niestety, na ten moment nie wiemy wiele na temat planowanego urządzenia. Według plotek kodowa nazwa zegarka to Chitu. Ma on być oferowany w czterech wersjach kolorystycznych, w tym między innymi czarnej, pomarańczowej i niebieskiej.