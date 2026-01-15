Nowe słuchawki Huawei w Polsce. Już dziś zgarnij zniżkę

Huawei FreeClip 2 łączą otwartą, wygodną konstrukcję douszną z eleganckim designem. Z okazji zbliżającej się premiery na stronie Huawei.pl można odebrać kupon rabatowy, obniżający cenę słuchawek o 100 zł.

Aby otrzymać kupon rabatowy na Huawei FreeClip 2, wystarczy do 21 stycznia 2026 r. zapisać się na listę mailingową na stronie https://consumer.Huawei.com/pl/offer/audio.

Kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery – 22 stycznia 2026 r., z możliwością wykorzystania do 8 marca 2026 r. Należy zastosować go w koszyku przed przejściem do płatności. Szczegółowe informacje, wraz z opisem nowych produktów, dostępne są na Huawei.pl.

Huawei FreeClip 2 – co w nich ciekawego?

Huawei FreeClip 2 to kolejny model otwartych słuchawek dousznych, które ma w sobie też coś z biżuterii. Szczególnie powinien przypaść więc do gustu paniom.

Charakterystyczny kształt klipsa Huawei FreeClip 2 sprawia, że słuchawki stabilnie przylegają do ucha. Producent obiecuje czysty, dynamiczny dźwięk oraz wyraźne połączenia głosowe dzięki dynamicznym przetwornikom 10,8 mm i procesorowi neuronowemu wspieranemu przez AI. Słuchawki nie mają ANC, co wynika z ich konstrukcji, ale zapewniają redukcję szumów podczas rozmów. Do łączności ze smartfonami nowy model wykorzystuje standard Bluetooth 6.0 i pozwala skorzystać z kodeków SBC, AAC oraz L2HC.

Dzięki odporności na kurz i wodę w klasie IP57 słuchawki Huawei FreeClip 2 sprawdzą się w codziennym użytkowaniu, a czas pracy ma sięgać 9 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu lub nawet 38 godzin z etui.

Na start słuchawki będą dostępne w klasycznych kolorach: niebieskim, białym i czarnym, a także w nowym, eleganckim wariancie w odcieniu różowego złota.