Huawei ma tanie słuchawki z ANC. Już do kupienia w dobrej cenie

Na rynkach globalnych Huawei FreeBuds SE 4 ANC zadebiutowały pod koniec sierpnia i nie musieliśmy długo czekać na premierę w Polsce. To najnowszy model z budżetowej serii SE.

Na tle poprzednich generacji Huawei FreeBuds SE 4 ANC wyróżniają się wszechstronną redukcją hałasu – do 24 dB w pełnym zakresie częstotliwości. Jak wyjaśnia Huawei, jest to średnia głębokość redukcji szumów dla wielu częstotliwości w zakresie od 50 Hz do 20 kHz. Komunikację nawet w hałaśliwym otoczeniu ułatwiają trzy mikrofony kierunkowe.

Huawei zastosował w modelu FreeBuds SE 4 ANC 10‑milimetrowe przetworniki dynamiczne i obiecuje wyraziste brzmienie w pełnym zakresie tonów: niskich, średnich i wysokich. Za łączność ze smartfonami i innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.4 z kodekami SBC i AAC, a producent zachwala precyzyjną synchronizację dźwięku z obrazem podczas oglądania materiałów wideo. Dodatkowo, w aplikacji AI Life dostępne są cztery tryby korektora dźwięku, które można swobodnie dopasować do różnych preferencji słuchowych.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC oferują do 50 godzin słuchania muzyki z etui ładującym, a jedno pełne ładowanie samych słuchawek pozwala na nieprzerwaną pracę nawet przez 10 godzin (z wyłączoną redukcją hałasu) lub do 7 godzin (z aktywną redukcją hałasu). Dodatkowo zaledwie 10 minut ładowania wystarczy na kolejne 4 godziny odtwarzania dźwięku.

Słuchawki zapewniają odporność na wodę i kurz w standardzie IP54, a producent podkreśla pozytywne przejście 26 testów wytrzymałościowych, potwierdzających solidność konstrukcji. Wygodę użytkowania zwiększa sterowanie dotykowe.

Słuchawki wyróżniają się niewielką wagą, wynosząca zaledwie 4,3 g. Och kształt i proporcje powstały na podstawie analizy ponad 10 tys. modeli kanału słuchowego. Zestaw wyposażono w miękkie nakładki dostępne w trzech rozmiarach.